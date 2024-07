Jorge Campillo inicia este jueves su octava participación en un ‘major’, uno de los cuatro grandes torneos de golf que se disputan cada año. Se trata del Abierto Británico (The Open), al que asiste el cacereño con la asignatura pendiente de hacerlo bien, ya que en sus siete participaciones anteriores (cuatro en esta misma cita y tres en el US PGA Championship) nunca ha sido capaz de pasar el corte.

La 152 edición del Abierto Británico (se jugó por vez primera en octubre de 1860, con victoria de Willie Park Sr.) es el último de los cuatro ‘grandes’ de la temporada, se jugará del jueves al domingo, por décima ocasión en un Royal Troon (Escocia) que le albergó por última vez en 2016.

Campillo, que se ha estrenado este año en el circuito PGA (el norteamericano), que compagina con el DP World Tour (el europeo), ocupa en este momento el puesto 122 del ranking mundial y su mejor posición este año ha sido la quinta que logró en febrero en el Commercial Bank Qatar Masters.

Hasta ahora se le han resistido los ‘major’. Nunca ha pasado el corte. Se estrenó en 2018 en el Abierto Británico. Acabó en el puesto 93. Unos días después disputó el US PGA Championship: fue el 153. En 2019 repitió en ambas citas, siendo el 129 en el torneo norteamericano y el 127 en el británico. En 2020, el año del covid, solo compitió en el US PGA y acabó en la posición 149. Mejoró mucho al año siguiente, 2021, en el British, alcanzado el puesto 78, algo que no fue capaz de replicar en 2023, cuando fue el 148.

En liza en esta 152 edición del Abierto Británico hay 3,1 millones de dólares para el ganador (el mayor premio en metálico de la historia de este torneo) y, entre los favoritos, el estadounidense Scottie Scheffler, que lidera el ranking mundial, ganador de dos Masters Augusta (2022 y 2024) y de otros tres torneos PGA este mismo año. En la nómina de favoritos también aparece el español Jon Rahm, aunque las dolencias físicas no le han permitido brillar este año.

Suscríbete para seguir leyendo