«El ascenso lo tenemos entre ceja y ceja»

Pedro García (Madrid, 6 de mayo de 1998) será uno de los guerreros de Adrià Alonso para intentar lograr el objetivo común del Cáceres Patrimonio de la Humanidad: el ascenso. A su entrenador ya lo conoce, pues vienen del mismo equipo (Benicarló). De hecho fue el segundo fichaje que realizó el técnico catalán, después del de Fernando Sierra.

Un jugador muy polivalente en la pista, capaz de acabar con muy buenos números al final del partido. Su juventud, su experiencia en la liga, sus más de dos metros de altura pese a ser alero... unas cualidades más que suficientes para que Adrià Alonso muestre su total confianza en el chico madrileño que llega con muchas ganas de hacerse notar en Cáceres.

Es considerado uno de aleros nacionales más destacados de la liga, ¿qué cree que puede aportar al equipo esta temporada?

Puedo aportar un popurrí de cosas. Hago un poco de todo: rebotear, defender, correr la pista, tirar de tres, penetrar… creo que ese es mi punto fuerte, que puedo aportar desde todas las facetas.

Cuenta con varios años de experiencia en Segunda FEB (anteriormente conocida como LEB Plata), ¿cómo la definiría?

[Suspiro] Creo que es una liga muy difícil. Es verdad que hay equipos de varios niveles, pero si tienes un día malo cualquiera te puede ganar, al igual que si tienes un buen día puedes ganar a cualquiera. Al final nunca puedes prever qué vas a hacer o que si tienes un buen equipo vas a arrasar seguro. Yo creo que tenemos que ir poco a poco, crear grupo, crear una buena dinámica y llegar al final de la temporada con posibilidades.

Su carrera prácticamente la empezó en Zentro Basket y ha acabado en Cáceres, como Juanjo Santana la pasada temporada. ¿Lleva al club madrileño como bandera allá donde va?

Sí, ellos me inculcaron lo que soy ahora mismo. Soy un chico trabajador y ellos siempre me dieron todas las posibilidades para poder trabajar cuanto yo quería. Eso al final ha calado dentro de mí y es lo que me ha hecho ser el jugador que soy ahora y que se verá esta temporada.

Habrá visto que han salido dos equipos madrileños en el grupo de la Copa, el ‘Estu’ y Fuenlabrada. ¿Qué es lo que más echa de menos de la capital?

Yo creo que el ambiente, el poder hacer cualquier cosa, que siempre haya gente en la calle, no sé, todo. Mi familia es de allí, mi pareja es de allí… Y en Madrid no te vas a aburrir nunca. Siempre tienes algo que hacer. Y, además, va a ser la primera vez que vuelva a la capital (a jugar un partido) después de tantos años, así que van a ser unos duelos muy especiales para mí.

Se le ve relacionado con el baloncesto de tecnificación en proyectos como Pindown Sports. ¿Qué importancia le da a proyectos como ese en el baloncesto?

Bueno, yo creo que es otra parte más del baloncesto. Igual que la táctica o la defensa. Es algo que durante el año no le puedes dar la importancia que tiene, porque al final le das prioridad a otras cosas más importantes, como he dicho, la táctica como grupo o el conocerse… Yo creo que dejas de lado esto y el verano es el momento perfecto para hacerlo. Es otra parte más, un plus que, si lo tienes, está muy bien.

Viene del Benicarló de la mano de Adrià Alonso, con el que seguirás otro año más. ¿Qué significa él para usted?

Yo llegué en un momento muy complicado a Benicarló, porque venía de un mal año en cuanto a sensaciones en Tizona. Y Adrià siempre me dio confianza desde el principio. Él ha tenido mucha culpa en la evolución que he tenido en estos dos años. He trabajado mucho con él en muchas facetas y ha sido alguien muy importante para mí. También por la confianza que ha depositado en mí para este proyecto, es algo que valoro mucho.

Llegó a decir que él era uno de los motivos por los que fue. ¿Se repite la historia en Cáceres?

Claro que sí. Es uno de los motivos. La ciudad de Cáceres, el proyecto, el equipo que se está haciendo, Joaquín Rodríguez (director deportivo) también… todo suma. Todo promete mucho y al final te decides a firmar. Pero la presencia de Adrià es un plus para mí, por supuesto.

¿Qué expectativas tiene para esta temporada?

Yo creo que las expectativas siempre las tienes que poner altas para ir a por el objetivo. Si no tienes ningún objetivo, el baloncesto no sirve de nada. El ascenso lo tenemos entre ceja y ceja. Según vaya avanzando la temporada veremos qué nos falta para eso, pero ahora mismo, sobre papel, el ascenso es el objetivo principal.

Un mensaje para la afición cacereña

Intentaremos dar el máximo en todos los partidos, pero sobre todo al principio para que la gente se una a nosotros en el Multiusos o fuera de casa. Al final es difícil venir tras una temporada que ha acabado en descenso y en el que se han perdido muchos partidos, entonces intentaremos hacerlo lo mejor posible al principio para que la afición tenga esa ilusión por seguir animando hasta final de temporada y, ojalá, vean el ascenso de su equipo. Que nos sigan y que luchen por nosotros al igual que nosotros lucharemos por ellos.