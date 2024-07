Adriá Alonso busca traer la ilusión al nuevo Cáceres

Identidad y mucha ilusión son los valores que más quiere destacar Adriá Alonso, nuevo entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, presentado este viernes. La primera piedra de la aventura que va a ser la Segunda FEB (antigua LEB Plata), algo que ha querido dejar bien claro el nuevo entrenador en su presentación junto al presidente del club extremeño, José Manuel Sánchez.

El objetivo principal a priori es claro: ascender. Pero Alonso quiso ser prudente y recalcó que «sería un error decir que vamos a ascender sí o sí». «Hay que tener los pies en el suelo», aseguró mientras ponía de ejemplo la subida de competitividad que ha vivido la Primera FEB (antigua LEB Oro) estos últimos años. «En esta Segunda FEB también hay bastantes trasatlánticos» como Clavijo, Melilla, Albacete o Huesca (que compartirán el grupo oeste con el Cáceres). La ‘travesía por el desierto’ no es fácil y por ello el entrenador destacó que hay que «estar tranquilos, no obsesionarnos, disfrutar del camino y saber sufrir». «La Segunda FEB es una liga que da muchas alternativas, no tiene un baloncesto tan ordenado. Es un juego de mucho ritmo, algo bonito para el espectador pero estresante para los entrenadores», remató.

El nuevo capitán del barco cacereño hizo mucho hincapié en, sobre todo, dos temas: la confección de una plantilla que se sienta identificada con los valores del club, algo que, aseguró, «gente de aquí me ha dicho que es lo que ha faltado estos años»; y el llamamiento a la afición. «Esto no va de palabras, yo no sé si vamos a ganar todos los partidos, lo más seguro es que no, pero lo que sí puedo asegurar es que no van a ver equipos que trabajen más que nosotros», declaró de forma contundente. «Yo lo que quiero es que la gente de la grada y de la peña se identifique, además de los jugadores, con unos valores: identidad e ilusión», sostuvo.

Adriá Alonso (derecha), estrechando la mano a José Manuel Sánchez / Jorge Valiente

Construcción de la plantilla

En cuanto a la confección del equipo, dijo que «depende de lo que dé el mercado». Tampoco se prevé que se vayan a quedar muchos jugadores de la plantilla de la temporada pasada, a excepción de Dani Rodríguez, que fue el primer confirmado, y «no tuvo dudas», además de que «tenía claro que quería seguir en Cáceres y no irse con las malas sensaciones de la temporada pasada». «Es muy complicado dar ese paso al lado de pasar de Primera FEB a Segunda FEB, no todos los jugadores están dispuestos a ello», afirmó.

Sin embargo, la plantilla actual invita a la ilusión, con tres jugadores con pasado en LEB Oro, pero siempre con prudencia, que es a lo que invitaba el entrenador. «Obviamente no todas las semanas vamos a anunciar fichajes como el de Edu Gatell, porque el presupuesto no da para ello, pero va a haber jugadores jóvenes por los que apostaremos y veteranos, una mezcla que en Segunda FEB suele funcionar», apostilló.

Hay que destacar que en Segunda FEB el reglamento obliga a que en pista haya siempre dos jugadores de formación. «Es diferente a lo que puede ser el mercado en Primera FEB, porque tienes que tener todos estos condicionantes en cuenta», sostuvo. Y siempre con cuidado de no caer en la alineación indebida, algo de lo que en la temporada pasada surgieron los primeros casos.

El técnico fue preguntado por las diferencias entre los dos grupos de los que está formada la liga. «Normalmente diría que el grupo del este es más complicado, porque es el que siempre he sufrido, pero históricamente los equipos ‘trasatlánticos’ siempre han estado en el grupo del oeste y ha sido el más complicado», afirmó entre risas. «Lo importante es llegar bien al final, al playoff», concluyó.

Alonso también tuvo tiempo para despejar dudas sobre su contrato, ya que el club siempre ha mantenido silencio pero su agencia aseguró que era de dos temporadas. «Se podría decir que es un 1+1, hay un segundo año con unas condiciones», hecho que comparaba con el de una relación amorosa. «Ahora solo nos estamos empezando a conocer». Ya con las bromas aparte, el catalán explicó que «ninguna de las dos partes nos lo estamos planteando como un contrato de un año, sino más bien como un proyecto a medio camino», finalizaba el nuevo entrenador en su puesta de largo.

El Estudiantes visitará Cáceres en la Copa España Unas de las novedades de este año es la creación de la Copa España, un nuevo formato para lo que era la Copa de la Princesa y que mezcla a equipos de Primera y Segunda FEB. En el caso del Cáceres, recibirá en casa al Movistar Estudiantes (20-22 de septiembre) y a La Salud Archena (22 de octubre), y visitará Albacete (13-15 de septiembre) y Fuenlabrada (12 de noviembre). A Adriá Alonso no le terminó de convencer el torneo por el calendario. «Todo empieza muy rápido, muy verde». Además solo pasa el primero de cada grupo, y con la presencia de dos ‘pesos pesados’, «en deporte todo puede pasar, pero no nos vamos a engañar».

Suscríbete para seguir leyendo