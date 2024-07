Cristina Cabaña: «Siempre me siento muy orgullosa de ser extremeña, que es mi bandera»

Cristina Cabaña (Mérida, 6-5-1993) será una de las encargadas de representar a España en la competición de judo en los Juegos de París. No será su primera experiencia olímpica, pues ya terminó novena en Tokio en 2021.

Estos van a ser sus segundos JJOO, después de estar en Tokio. ¿Qué se siente al ser olímpica?

La verdad es que es un orgullo, porque te preparas durante mucho tiempo. En el caso de Tokio fueron cuatro años y en el de París tres, pero aun así se han hecho bastante duros con muchas competiciones, viajes y entrenamientos. Y cuando consigues tu objetivo sientes que todo ese sacrificio y esfuerzo han merecido la pena.

No sólo va a representar a España, sino también a Extremadura. Eso debe de ser un orgullo, ¿no?

Sí. Me siento muy orgullosa de ser extremeña, que es mi bandera. Obviamente también me gusta representar a mi país, es más que evidente. Vaya donde vaya siempre llevo mi judogi con mi logo y mi ropa de Extremadura, todo un honor.

¿Qué espera de estos Juegos?

Yo de estos Juegos Olímpicos espero dos cosas: primero, disfrutar un poquito más porque en Tokio era la época de covid y es verdad que fue un poco complicado y porque ahora me pilla con más madurez deportiva. Poder disfrutar de la competición. De cara a resultados me gustaría estar en la lucha por las medallas, y es por ello por lo que me estoy preparando.

¿Cómo empezó en el mundo del judo?

Empecé como casi todo el mundo en España, como una actividad extraescolar en el colegio a la que poco a poco me fui enganchando. De ahí pasé a engancharme a la competición y ahí ya me metí de lleno. Ahí ya no hay nada que hacer [risas], una vez que entras en la rueda siempre quieres dar un paso más allá y para ello entiendes que, obviamente, tienes que esforzarte un poquito más cada día.

Pertenecía al Centro de Alto Rendimiento de Madrid y cambió para ir al gimnasio de Quino Ruiz en Brunete, Madrid. Desde entonces, dos clasificaciones para los Juegos Olímpicos. Aunque suene algo evidente, ¿cree que ha sido esa la clave del éxito?

Sí, por supuesto. En el CAM estaba muy atascada, no tenía buena relación con la entrenadora y era difícil, pero al menos estaba trabajando como a mí me venía bien. Cada deportista es un mundo, y el método y la forma de Quino fueron las perfectas para que yo remontara y volviera a cogerle el gusto a la competición, por sufrir y por querer lograr más cosas.

¿Cuál es la rutina de una judoka profesional como usted?

Ahora tenemos los horarios cambiados para adaptarnos a los Juegos, pero lo lógico es que hagamos el físico por la mañana y por la tarde el judo. El resto del tiempo, los días de diario sobre todo, intento dedicarlo a descansar y hacer las tareas que tenga que hacer, externas a lo que es el entrenamiento físico en sí. Los fines de semana intento hacer un poco de ocio y tal. Al final no sólo consta de un ejercicio físico y de judo, sino que también tienes que ir al fisio, al psicólogo, todo el tema de nutrición… y al final todo eso ocupa muchísimo tiempo. En mi caso, yo también doy un par de días a la semana clases de judo a niños, es algo que me gusta un montón y lo hago porque me gusta, básicamente, y también me ayuda un poco a salir de lo que son los entrenamientos diarios.

En el judo y en el deporte en general es imprescindible tener unos valores. De todos ellos, ¿cuál diría que es el más importante?

Para mí, sin duda, el sacrificio y el esfuerzo. Creo que es lo más importante porque sin ello no puedes conseguir nada.

¿Cuál es su referente?

Justo tengo un referente muy cercano, ya que para mí es mi compañero Fran Garrigós, el chico de la modalidad de 60 kilos. Le conozco de toda la vida y le he visto siempre entrenar, y me parece todo un ejemplo de estar en un tatami.

¿Qué le diría a una niña que quiere empezar en el judo?

Que lo disfrute, que se lo pase bien con sus compañeros y que aprenda. Ya está, nada más.

En la misma línea, ¿qué le diría a la Cristina que estaba empezando en el mundillo judoka?

Le diría lo mismo, que aproveche el tiempo que luego nunca vuelve, que se lo pase bien y que le guste mucho el deporte. n

