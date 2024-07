El Mérida pone buenos cimientos

Nunca, o casi nunca, es importante el resultado en pretemporada. Pero empezar ganando siempre es un buen impulso anímico para seguir encarando las duras sesiones de trabajo que hay por delante en el caluroso verano de Extremadura. Ambas cosas se pueden aplicar al Mérida, primero de los grandes equipos extremeños que se ha estrenado este verano. Lo hizo el sábado ganando 0-4 al Don Álvaro, un equipo tres categorías por debajo.

«Los primeros 15 minutos nos ha costado entender lo que pedía, pero cuando hemos empezado a entenderlo, después del parón del agua [la pausa de hidratación], creo que se ha visto un equipo mucho mejor, más profundo, que era lo que faltaba. A nivel de juego me voy contento, aunque eso solo es para coger sensaciones, el resultado para mí no es importante», decía al final del encuentro Sergi Guilló, nuevo técnico romano. Coincidía en el análisis el goleador Javi Eslava, autor de dos tantos al Don Álvaro. «En pretemporada está bien ganar, pero no es algo que busquemos. Lo que buscamos es seguir adquiriendo los conceptos, que se vea en el campo lo que trabajamos en los entrenamientos».

Ahora, estreno en casa

Tras el amistoso en Don Álvaro, la plantilla del Mérida tendrá dos días de descanso, domingo y lunes, para volver al trabajo el martes y encarar otra semana de entrenamientos que será dura. Al final, el sábado, le espera el primer partido de pretemporada en el estadio Romano José Fouto. Será ante el filial del Betis (20.00 horas), rival esta temporada en Primera Federación. Será el primero de los dos encuentros seguidos que los emeritenses disputen en casa, ya que el viernes 2 de agosto se medirán al Sevilla Atlético, también de la misma categoría y grupo que los extremeños el próximo curso.

«Vamos por el buen camino, con carga de trabajo y cogiendo la gasolina para toda la temporada», añadía Eslava, feliz por su estreno goleador. «Soy delantero y tengo que hacer goles o generar ocasiones. Creo que el equipo puede hacer este año una buena temporada. Esperamos empezar con buen pie y seguir compitiendo bien y ver hasta dónde podemos llegar».

Guilló habla en los mismos términos. «Lo que quiero es que mi equipo juegue bien, que seamos capaces de ganar partidos en los días que estemos mejor y también en los días que estemos peor. Eso nos llevará a crecer», apunta el preparador, que cree que hay una «gran base para hacer un gran año, ilusionante, para no creernos inferiores ni superiores a nadie». De momento ha empezado ilusionando a su afición.

