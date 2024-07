Gus: «Este año con poco tenemos que hacer mucho»

Habría que bucear bastante en la historia del CF Villanovense para encontrar al mismo entrenador por tercera temporada consecutiva al frente del banquillo. Y hacerlo con uno de la casa, más aún.

Ese es el caso de José González ‘Gus’, que afronta su tercer curso al frente del conjunto serón desde que se sentara por primera vez allá por finales del 2022 tras la marcha de Manolo Cano. Desde entonces ha logrado dos permanencias consecutivas y clasificar a su equipo para Copa del Rey recibiendo al Real Betis. Ahora, a las puertas de su tercera campaña, habla largo y tendido sobre las expectativas para la próxima temporada.

¿Cómo ve a su equipo tras los primeros entrenamientos?

Muy bien, los jugadores vienen con predisposición, ilusión y ganas. Son días de presentación, de explicar las normas y los objetivos a corto plazo. La primera toma de contacto ha sido buena y estoy contento porque veo a un equipo con hambre, jugadores que saben a lo que vienen y en el que las señas de identidad de trabajo y humildad van a ser fundamentales.

¿Le ha dado tiempo a desconectar estos meses desde que finalizó la última temporada?

Sinceramente he enlazado una con otra. Cuando tienes un cargo así las pautas no las marca uno mismo, sino las exigencias del club. Empezamos a trabajar prácticamente al día siguiente de terminar la pasada temporada. Ya teníamos adelantado trabajo de jugadores que podían interesarnos, así que nos sentamos con la directiva para conocer las pautas a seguir en el mercado a nivel deportivo y económico y a partir de ahí Rafa Ocaña (director deportivo), codo con codo con el cuerpo técnico, ha trabajado mucho para conformar la plantilla.

¿Tenía clara su continuidad en el Villanovense?

Este es el club que me dio la oportunidad y al que le tengo que agradecer de por vida lo que soy. Es un año de estar unido al club. Para mi entrenar al Villanovense era un reto a largo plazo, pero llegó todo bastante rápido hace varias temporadas.

¿Se ha sentido poco valorado a veces por el entorno?

Muchas veces hay que morderse la lengua. De puertas hacia dentro somos un club con las ideas muy claras, pero la exigencia del club en años anteriores han sido altas consiguiendo objetivos importantes que con el tiempo se les da más valor.

¿Qué le parece que les hayan encuadrado en un grupo diferente al del año pasado?

Son cosas que no podemos controlar, pero ya lo tenemos asumido. Este año será diferente, hay más campos de césped natural, los viajes son más largos y vamos a conocer verdaderos estadios. Es un reto bonito el poder conocer otros jugadores y nuevos estadios, pero siempre con la máxima exigencia.

¿Eso puede suponer también un acicate para sus jugadores?

Es el grupo, digamos, de toda la vida del Villanovense. Se respira mucho fútbol porque los equipos andaluces son muy competitivos, aguerridos y con aficiones muy exigentes.

Pero este año le toca montar un equipo casi desde cero, ¿no cree?

Hay que adaptarse. En este mercado nos hemos basado en contar con jugadores que quisieran venir aquí de verdad y crecer con nosotros, que hayan jugado 30 partidos la temporada anterior y que fueran importantes con sus equipos. No podemos firmar a un delantero que haya marcado 15 goles porque no tenemos acceso a eso. Ocaña ha trabajado mucho para traer los perfiles que queríamos. A nosotros se nos valora por los hechos y los resultados y el tiempo dirá si acertamos o no.

¿Ha sido un mercado más complicado por la situación económica del club?

Si un club ha demostrado seriedad económica en la última década ese es el Villanovense. Es un club privilegiado y todo lo que promete lo cumple. Terminamos el año anterior en mayo y el día 7 ya estaba todo el mundo al corriente de pago. Eso da un valor extra a este club y este año va a pasar igual porque así nos lo han transmitido. Ha sido un mercado con características diferentes y con poquito tenemos que hacer mucho, pero ese nunca va a ser un argumento para decir que hemos perdido un partido porque no tenemos dinero. Aquí cada euro que entra cuesta mucho lograrlo y todo viene de recursos propios generados por gente del club.

¿Qué objetivo se marca para esta temporada?

Los objetivos están bastante claros. Debemos llegar lo mejor posible a la primera jornada e ir partido a partido. Es un dicho, pero la competición es la que te pone en tu sitio. Cuando seamos capaces de sumar los puntos para la salvación veremos dónde estamos. La exigencia es máxima.