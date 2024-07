Alberto Ginés «Me vendría satisfecho de París si consigo una medalla»

Alberto Ginés irá a París a defender el oro de Tokio, tras una dura clasificación. ¿Pesa la presión de los buenos resultados anteriores?

Presión siempre hay, es parte de la competición, por lo que forma parte del juego y no será nada ‘extra’ con respecto a otros momentos.

¿En qué es diferente el Alberto Ginés de hace tres años al de ahora? ¿Qué puntos cree que ha mejorado?

En realidad creo que soy el mismo, pero quizás sí que puedo decir que después de estos años y de todo lo vivido cuento con mucha más experiencia y madurez.

¿Le ha sorprendido el impacto que tuvo su éxito y la continuidad de la atención generada hacia la escalada deportiva en nuestro país?

Me ha sorprendido, pero era de esperar. Me explico: es un deporte desconocido para la mayoría de la gente, pero es un deporte que puede practicar casi todo el mundo e incluso en familia, por lo que el atractivo que tiene ha favorecido esa atención.

Extremadura de hecho sigue derribando puertas a nivel competitivo y de base en escalada. ¿Se siente un pionero o un referente para los y las deportistas de nuestra región?

Me gusta pensar que sí. Que los jóvenes me ven como un chaval normal que con la ayuda de los que me rodean y la motivación necesaria ha logrado llegar a donde estoy.

Normalmente, vemos al deportista conseguir sus logros, pero hay mucha gente detrás sin quienes serían muy difíciles de alcanzar. ¿De quién se acuerda cuando llegan esos objetivos cumplidos?

Me acuerdo de mi familia, amistades y por supuesto de mi entrenador (al final somos un equipo). Sin olvidarme de mis patrocinadores, claro. Desde que están ha sido todo más fácil.

Terminamos, ¿Con qué resultado se vendría satisfecho de París?

Con una medalla…y no me importaría repetir el metal.(Ríe).