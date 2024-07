Miriam Casillas «Por supuesto que me veo mejorando el resultado de los anteriores JJOO»

Ya una veterana con dos JJOO a sus espaldas. ¿Se afronta de forma diferente el camino hasta los terceros? ¿Se saborea igual la clasificación previa y competir en ellos?

Se afronta de manera diferente a los primeros, eso seguro, teniendo más claras las cosas, sabiendo en lo que tengo que centrarme, etc. Pero con las mismas ganas. La clasificación la he saboreado igual, si algo me han enseñado los dos anteriores Juegos Olímpicos es lo difícil que es estar en ellos, que hay que ir paso a paso y poner en valor cada pequeño objetivo que se consigue.

¿En qué es mejor Miriam Casillas con respecto a la que estuvo en Tokio? ¿Quienes le han acompañado en este camino?

Creo que soy mejor en adaptarme a situaciones y a circunstancias diversas, en leer las carreras, en saber lo que es estar en el top 5 mundial… En cuanto a quién me acompaña, mi grupo de entrenamiento, mi familia, mi pareja, mis patrocinadores y mucha gente que me ha ayudado a superar obstáculos por el camino.

Se afronta de manera diferente a los primeros JJOO, eso seguro, pero con las mismas ganas. Miriam Casillas — Triatleta pacense patrocinada por la FJyD

undefined

¿Se ve mejorando el resultado de hace tres años? ¿Ese es el objetivo?

Mi objetivo es hacer la mejor carrera posible, y por supuesto me veo mejorando ese resultado.

Las continuas preguntas del entorno, el aumento de la atención mediática social ¿Aumenta la presión o se siente como un apoyo extra?

Eso es una de las cosas que se aprende después de los primeros Juegos Olímpicos, a centrarte en ti mismo y a disfrutar de ese apoyo sin que te abrume.

Ya lo ha hecho en sus dos anteriores presencias olímpicas, pero ¿De qué manera estará presente con usted Extremadura en París?

Muchos extremeños y extremeñas estaremos presentes personalmente allí, y eso me hace especial ilusión. Claro que algo de jamón ibérico se vendrá conmigo en la maleta… y toda Extremadura está siempre en mi corazón, y la garra extremeña en mi forma de competir.