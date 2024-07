«Ya puedo decir que, después de casi tres años, soy medio extremeña»

Va a por su tercera temporada en el Al-Qázeres. ¿Cómo se siente?

Pues la verdad que muy contenta. Súper contenta de que el club haya confiado en mí estos tres años. Ya siento Cáceres como mi familia, el club siempre ha sido muy familiar y desde el principio me acogieron muy bien. Súper contenta.

Vais a ser, de momento, tres gallegas en la plantilla (Fontela, Carmen Suárez y Clara Prieto) ¿Echa de menos a su Galicia natal?

Bueno, siempre se echa de menos tu tierra, sobre todo por el mar, la familia, los amigos… Pero bueno, es verdad que la gente de allí lo hace más fácil de llevar, ya tengo compañeras de allí que son mis amigas, todo eso lo hace más fácil. Pero sí, es verdad que siempre se echan de menos cosillas…

Pero también empezará a sentirse algo cacereña…

Sí, por supuesto. Ya voy conociendo la ciudad y adaptándome bastante, sobre todo en las épocas de frío y calor. Pero la gente es siempre súper agradable, la verdad que todo está muy bien, no tengo pegas ni para la ciudad ni para la gente. Ya puedo decir que, después de tres años, ya soy medio extremeña.

¿Qué es lo que más le gusta de la ciudad?

El casco antiguo por la noche me parece precioso. Y otra cosa que también me gusta bastante es la gastronomía. Creo que no he probado un solo restaurante que no me haya gustado, y la gente también me parece muy agradable. Tampoco se me ha ocurrido ir a sitios donde no fueran agradables conmigo [risas]. Lo que más me puede disgustar es el clima. Porque no estoy acostumbrada ni a tanto calor ni a tanto frío. Pero bueno, lo positivo es que llueve la mitad que aquí (Galicia) [risas].

Entrando un poco en el terreno personal, ¿quién diría que es su referente en el mundo del baloncesto?

[Suspira] Si te soy sincera, yo creo que no tengo ningún referente. Creo que simplemente trato de seguir mi camino, de mejorar, pero no tengo ningún referente como tal. A ver, evidentemente todas las jugadoras son un referente para mí, pero personalmente trato cada año de mejorarme a mí individualmente, trato siempre de acoplarme lo mejor posible al equipo para ayudarlo, y cada año seguir progresando y mejorando.

Pero tendrá alguna jugadora o jugador favorito, ¿no?

Bueno, no te creas. Aunque parezca increíble, no lo tengo. Ya te digo, todos podrían ser un referente, y podría mencionar a un montón de jugadoras, pero no sabría decirte una en concreto con la que me sienta muy reflejada.

Aunque es joven todavía y su trayectoria es corta aún, ¿cuál diría que ha sido el mejor momento de su carrera hasta el momento?

Yo quizás, personalmente, si me tuviera que quedar con un año, deportivamente, creo que me quedaría con la temporada pasada. Porque creo que es en el momento en el que más confianza como jugadora he tenido y creo que es uno de los mejores momentos en los que he estado personalmente, a pesar de tener mucho jaleo con los estudios y con todo.

Ya con respecto a esta temporada, ¿cómo está viendo la confección de la plantilla? ¿Le está gustando?

Sí, me parece que se está haciendo un equipo muy completo, equilibrado, hay gente joven pero también gente con mucha experiencia… Entonces, por ahora, la verdad es que muy bien. Creo que tenemos una buena plantilla para poder competir bien.

¿Qué expectativas tiene para esta temporada? Individuales y grupales.

Grupales yo creo que podemos dar un paso más adelante, y aparte de meternos en playoffs, ir a la fase de ascenso y poder competir en ella. Pero bueno, como siempre digo, cada temporada es un mundo. Y lo realmente importante es competir cada partido, evidentemente siempre avanzando en los pequeños objetivos, porque es fundamental para luego poder conseguir los grandes objetivos. Luego, individualmente, como te decía antes, siempre ir un poquito más allá de lo que fui la temporada pasada. Me gustaría terminar de coger confianza, seguir aportando esa chispa y ese carácter que tanto me identifica, y si puedo aportar más en ataque, como comencé a hacer la temporada pasada, bienvenido sea. Siempre me baso en hacer algo más de lo que hice la temporada anterior, nunca dejar de hacer cosas que hacía para hacer nuevas, sino seguir mejorando y, aparte de las que ya hacía, hacer más.

Para terminar, mande un mensaje a la afición.

A la afición le diría que, como siempre, se anime a venir a los partidos. Esta temporada va a ser muy chula y muy bonita y los partidos en casa se van a pelear como siempre se ha hecho. Para nosotras es súper importante el apoyo de la afición, porque cuando las piernas no van, ellos siempre son uno más. Me encantaría que cada vez se fuera sumando a animar más gente, como ocurrió el año pasado. Que se animen porque este año va a ser muy chulo.