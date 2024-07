El extremeño César Castro se queda fuera de la final del 4x100 libres por cuatro centésimas

El relevo español masculino de 4x100 libre, del que forma parte el nadador extremeño César Castro, se quedó a las puertas de la final de los Juegos Olímpicos de París tras concluir en novena posición las series preliminares con un tiempo de 3:13.19 minutos, nuevo récord de España.

Una nueva plusmarca nacional que dejó a Sergio de Celis, Luis Domínguez, César Castro y Mario Mollá, que rebajaron en 60 centésimas el récord de España -3:13.73- logrado en los Europeos de Roma 2022, a tan sólo 4 centésimas de la final, para la que logró el último billete en juego el equipo alemán con un crono de 3:13.15.

César Castro Valle (Plasencia, 31 de mayo de 1999) es un estudiante del Grado de Marketing y Dirección comercial que cuenta en su haber con un enorme palmarés en natación tanto a nivel nacional como continental. Las lesiones en su espalda, fundamentalmente, le han impedido estar en las dos citas olímpicas anteriores.

"Sé que podíamos estar en la final y me frustra un poco no haberlo podido conseguir, pero el deporte es así, a veces las centésimas van a tu favor y otras en contra y esta vez nos ha tocado perder por esas centésimas", señaló Castro.

Un billete que España pareció acariciar cuando a falta de cincuenta metros ocupaba la tercera posición con Mario Mollá peleando con chinos, británicos e italianos.

"Estaba viendo la llegada y veía a Mario cuarto y cuando en la pantalla ha puesto sextos, no me lo podía creer. Estaba esperando que la pantalla cambiase, no creía que pudiera ser real, porque yo le había visto lanzar la mano cuarto, pero esto es así", indicó el nadador extremeño.

Un resultado que no puede empañar el gran trabajo realizado en los últimos años por el equipo español, que, como recordó César Castro, rebajó este sábado en la piscina de La Defense de París en más de medio segundo el anterior récord de España.

"Ha sido nuestra mejor actuación de siempre, hemos bajado por medio segundo el récord de España, no por una centésima, por lo que creo que debemos estar orgullosos", señaló Castro, que confía en que esta experiencia sirva al equipo español para lograr el próximo 30 de julio la clasificación para la final del 4x200 libre.

"Siempre se pueden mejorar las cosas y espero que el día 30 podamos dar ese paso más en el 4x200, porque creo que tenemos nivel para estar en una final", concluyó Castro.