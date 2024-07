El Kern Pharma apuesta por el extremeño Pablo Carrascosa

El Kern Pharma ha confirmado la incorporaicón procedente de su filial, el Finisher, del extremeño Pablo Carrascosa, que será ciclista profesional con el conjunto navarro y firma un contrato hasta el año 2026.

Carrascosa (Santa Amalia, 2002) llega tras cuatro años de crecimiento constante en el Finisher. «Desde que era juvenil me habían hablado muy bien del equipo y tenía claro que quería venir aquí por el modo de trabajo. Desde el primer día me han acompañado y me han guiado poco a poco hasta convertirme en el ciclista y la persona que soy ahora», relata.

Durante este tiempo, ha conseguido cinco triunfos en categoría sub-23 con el Finisher, incluidas tres victorias de etapa en la Vuelta a Extremadura y la Vuelta al Bidasoa, donde consiguió sendos podios. También brilló en la alta montaña pirenaica de la Ronde de l’Isard y en el campeonato de España. «Me considero bastante completo. Creo que subo bien, en el llano me defiendo y con el paso de los días me siento cada vez mejor, así que me gustan las vueltas por etapas. Y al equipo le voy a aportar motivación, ganas y trabajo desde el primer día», explica.