Javi Masero, futbolista y atleta

«Lo voy a coger, lo voy a coger» es lo único que se le pasaba a Javier Masero por la cabeza cuando prácticamente nadie le veía con posibilidades de ganar el oro. Pero lo logró. Lo hizo el pasado día 20 en el Campeonato de España sub-16 en la modalidad de 1.500 metros obstáculos que se celebró en Lleida. Con un tiempo de 4.25.82, el chico consiguió cruzar primero la línea de meta in extremis, después de remontar contra todo pronóstico. Una gesta increíble, sobre todo teniendo en cuenta que compagina dos deportes a la vez.

Nacido en Zafra un 15 de marzo de 2009, el pequeño Masero es hijo de Francisco Javier Masero, quien también fue atleta y ahora está de preparador físico en equipos de fútbol, y de Ana Uréndez, también deportista y maestra de educación física, y ahora ayudante de coordinación en las categorías inferiores de Capex, club al que pertenece su hijo desde 2019 cuando solo era alevín.

Si pudo ganar esa carrera, fue gracias a sus padres, pilares en su vida, pero también gracias a sus entrenadores de atletismo, Juan Manuel González Carrillo y José Ángel Rama. Este último les considera unos padres con «una mentalidad muy abierta» que están entendiendo muy bien el tema de integrar cargas de dos deportes distintos. «No son padres que se metan en las decisiones que tomamos los entrenadores», dice. «Mis padres me han ayudado mucho en momentos de crisis que he tenido, porque en el deporte no todo es tan bonito. Me han estado animando siempre, a seguir con ello, nunca rendirme y conseguir mis objetivos», asegura el chico de forma sosegada.

Compagina de forma muy buena el atletismo y el fútbol. Su rutina consiste en ir alternando los dos deportes: atletismo los lunes, miércoles y viernes (este de forma suave); y fútbol en el equipo de su localidad, en el cadete A del FMD Zafra de División de Honor, los martes y jueves, además del partido del sábado. «Gracias a mis padres y a mis entrenadores lo compagino muy bien y tengo tiempo para todo: deporte, estudios, vida social… Ya estoy acostumbrado», añade el chico.

Aunque el deporte que llegó primero fue el fútbol, cuando solo tenía seis años, no fue hasta un tiempo después que probó también con el atletismo a propuesta de sus padres. «Yo al principio lo veía extraño porque el atletismo no me gustaba mucho, pero me apuntaron y empecé a cogerle el gustillo y desde entonces me encanta», afirma. Aun así, si tuviera que escoger una definición sobre él entre el de atleta o futbolista, se decantaría más por el último. «Yo tiro más por el fútbol porque es donde llevo más tiempo y donde tengo más amistades, pero el atletismo es algo que también está muy presente en mí», concluye.

Javi Masero, después de quedar campeón / Cedida

Rama lo define como un chico con una personalidad «fuerte, con decisión y carismática», cualidades que cree que se pudieron ver en su carrera. Además, recalca que el entrenamiento que se lleva a cabo con el chico no es con la intención de buscar la gloria, ni mucho menos. «En ningún momento se planteó que pudiera llegar a esto. Entró en atletismo con la mentalidad de jugar y aprender», asegura.

«Sabemos que es un chico que tiene calidad, pero no queremos entrenar para llegar a unos resultados concretos, sino que vaya evolucionando poco a poco, y lo que se vaya encontrando por el camino bienvenido sea». «Yo me lo tomaba como un deporte más, un entretenimiento, pero al final empecé a conseguir logros y me ha ayudado a mejorar», añade el campeón de España y varias veces de Extremadura.

Sobre su futuro

Sea como fuere, la vida es como es y en algún momento tendrá que escoger un deporte de los dos. Una decisión que sólo él puede decidir. «Hay muchos chavales sub-16 que destacan y son capaces de mantener su nivel, sin agobios ni presiones, hasta las categorías absolutas. Pero por otro lado, también hay atletas que pasan dos o tres años y deciden dejarlo o parar, quizás por la universidad…», asegura Rama.

No obstante, su entrenador no se atreve a hacer pronósticos sobre su futuro. «En un chico sub-16, en este deporte, no se puede hacer valoraciones sobre su futuro. Sería un error por mi parte», declara de forma rotunda. «Llegará un momento en el que tendrá que tomar la decisión de fútbol o atletismo. Y ahí veremos cuál es su decisión personal», aunque «está claro que Javier, con el margen de mejora que tiene, creo que es un deportista que puede llegar arriba», concluye.

Hasta entonces, la joven promesa seguirá disfrutando de los dos deportes como ha hecho hasta ahora, quizás alcanzando más logros y agrandando su nombre a base de esfuerzo, dedicación y su increíble humildad.