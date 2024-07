"El Real Madrid vendrá a Badajoz con todos sus jugadores"

Durante muchos años se le había relacionado con Extremadura. Cada vez que venía, se sentía querido. Como en casa. Quizás por ello o por otros muchos motivos Francisco Redondo Macías (Barcelona, 1982) ha dado un paso hacia adelante y ha decidido apostar por la que no duda en considerar su «segunda casa». Durante estos días organiza en Badajoz su primer campus junto al BCB, donde 60 jóvenes baloncestistas de entre 9 y 18 años están recibiendo instrucciones suyas y de Juan Trapero, su inseparable compañero que ejerce como preparador físico en el Real Madrid. Durante una de estas intensas mañanas y haciendo un pequeño alto en elc amino en La Granadilla atiende las preguntas de este medio después de compartir impresiones sobre la participación de la selección española de baloncesto ‘La Familia’ en los Juegos Olímpicos de París.

¿Por qué ha elegido Badajoz para organizar su campus?

Por dos motivos, principalmente. Uno por mi arraigo sentimental y familiar con esta ciudad. Tengo a toda mi familia aquí en Extremadura y mi compañera de viaje también es de Badajoz. La otra es porque, aunque quizás haya llegado tarde a conocer este club, he conocido a las personas. Y en esto he conocido muchos clubes y muchas personas que están alrededor de un club. Creo que esta gente se merece cualquier tipo de apoyo. Tanto de la institución pública y privada, como los que nos dedicamos al mundo profesional. En todo lo que yo pueda colaborar y ayudar, ahí estaré. Es un proyecto que está metiendo a 4.000 personas en el pabellón. Es una pasada.

También tiene una relación muy estrecha con Llera

Tengo mucha relación con Llera por mi madre, mis tíos y mis abuelos. Tengo casa y veraneo allí. He estado el fin de semana pasado allí y cuando acabe el campus me iré allí a pasar el verano. Tengo allí a mis amigos. Es un pueblo pequeño pero con gente grandísima donde me siento como mi segunda casa. Siempre me acogen genial y me lo paso realmente bien. Tengo un cariño muy especial por ese pueblo.

¿Cómo definiría la acogida que está teniendo esta primera edición?

Ha sido una acogida sensacional. Sabíamos que teníamos el hándicap de las fechas.Se cerraron las inscripciones pronto y eso nos hace estar muy contentos. Viene gente de Badajoz, Mérida, Los Santos de Maimona y de muchos puntos de la región. Eso dice que está creciendo mucho el baloncesto y que lo está fomentando un club como este.

La sinergia con este club parece que va más allá. El 7 de septiembre vuelve a La Granadilla con el Real Madrid

Cuando se presentó la oportunidad hicimos todo lo que pudimos para que se pudiera realizar. Desde mi posición en el Real Madrid intenté apostar por el BCB. Va a ser nuestro primer partido de pretemporada, donde vamos a tener nuestra primera puesta a punto. Va a ser una pretemporada en la que van a poder estar todos los jugadores. Para nosotros también es importante venir con todo el equipo. Otras veces con mundiales y europeos no se ha podido. Va a ser una buena oportunidad para la ciudad. Va a ser un evento muy bonito poder disfrutar de un equipo de la grandeza del Real Madrid.

¿Cómo definiría la situación actual del baloncesto extremeño?

Es verdad que ha bajado el Cáceres. Lo estoy siguiendo y está fichando buenos jugadores. El proyecto no muere si la gente no lo deja morir. Estoy seguro que el Cáceres sigue apostando por la LEB Oro, que es la categoría que le corresponde, incluso algo más allá. El BCB, por su parte, ha empezado por la primera piedra. Es un club que yendo poquito a poco y sin correr, me recuerda al del Granada que empezó en Primera Nacional y que con gente cariño, esfuerzo y apoyo de todo el mundo está donde está ahora. Ojalá que en unos años pueda ser este el mismo proyecto.

¿Cómo valora estos Juegos Olímpicos en los que participan Sergio Llull y Rudy?

Para Rudy es un ‘last dance’. Esperemos que no sea este viernes el último y que la selección alargue todo lo que pueda. Es un jugador con seis Juegos Olímpicos y lleva 25 años en activo en la selección. Su carrera ha sido larga y con el máximo compromiso. Llull también es especial. En todos los sentidos. Genera cariño y empatía. Es parte del escudo del Real Madrid.

¿Se moja con un posible resultado de España en estos Juegos?

Estamos hablando que está el ‘Dream Team’. Además de Serbia o Canadá, que son muy fuertes. Hay equipos que están por encima de España. Es evidente. Pero los españoles tenemos un gen que es innato. Competimos muy bien. No es la primera vez que habiendo selecciones mejores hemos acabado ganando. Lo que está claro es que vamos a competir. Siempre lo consiguen.