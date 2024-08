Éxtasis en Llerena con el bronce de Álvaro Martín

Álvaro Martín sigue haciendo historia como extremeño, pero, sobre todo, como llerenense. Llerena, una localidad de menos de 6.000 habitantes, es lo primero que se le pasó por la cabeza al corredor al lograr un bronce histórico en 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de París.

En su pueblo se vivió con muchísimo orgullo. Se instaló una pantalla gigante en el patio del ayuntamiento, donde medio centenar de personas vivieron la gesta. Entre ellos estaba el alcalde, Daniel Lara, pero también Sergio Rodríguez, concejal de Deportes, y exjugador de fútbol, donde se le conocía como ‘Sergio Cebada’. Para el edil, el bronce de Martín es «todo un orgullo para el pueblo y para España».

Patio del Ayuntamiento de Llerena a primera hora de la mañana. / CEDIDA

La gesta la vivieron familiares y amigos en el ayuntamiento, «aunque otros están con él en París», y se vivió con «muchísimos nervios», explica. «Todos le dábamos como favorito, y aunque es una pena por no lograr el oro, es una alegría para todo el pueblo ese bronce». Y es que Llerena apostaba por el máximo reconocimiento que se puede recibir como deportista: un oro olímpico. «La gente, cuando vio pasar como primero, al corredor ecuatoriano, hizo el silencio», afirma Rodríguez, pero «cuando vieron pasar a Álvaro en tercera posición, todos se abrazaron», añade. «Incluso había gente llorando».

La alegría no es para menos. «Para nosotros significa muchísimo que vaya representando a un pueblo pequeño como Llerena por todo el mundo», añade. Toda una publicidad de lujo. «Además, demuestra que en Llerena hay deportistas de élite». Otro motivo de orgullo.

El alcalde y algunos concejales siguen la carrera de Álvaro Martín. / CEDIDA

No es ningún secreto que, pase lo que pase en el relevo mixto el 8 de agosto, se le va a organizar un recibimiento «por todo lo alto». «Ya no sabemos qué hacer con él», asegura, entre risas, el concejal, ya que «el año pasado con el doble mundial [de 20 y 35 kilómetros marcha] ya se le hizo un recibimiento por todo lo alto». Sí confirma que ya se está organizando, pero son cautos y hasta después del día 8 no se va a confirmar nada. «Le hemos hecho tantas cosas, ya que no sabemos qué más hacerle».

No obstante, al mural realizado por el artista pacense Alejandro Pajuelo en Llerena, y a la pista de atletismo que lleva su nombre, ya sabemos que se va a sumar la calle Álvaro Martín, tal y como confirmó el alcalde de la localidad. "El mural está enfrente de las instalaciones deportivas donde entrenan muchos niños, porque Álvaro es un gran ejemplo para todos, además es una persona muy cercana y muy querida que se ha sacado sus estudios a la vez que ha desarrollado su carrera deportiva", ha indicado el alcalde en declaraciones a Efe.

Otra imagen del patio del Ayuntamiento de Llerena. / CEDIDA

"Álvaro Martín es increíble y una persona grandísima, que ha conseguido dos medallas de oro mundiales, ha sido siete veces campeón de España y ahora nos regala esta medalla olímpica para todos", ha destacado el regidor.

Álvaro Martín pasará a la historia como el extremeño que conquistó París, pero Rodríguez lo recuerda una vez más: “Él es español, extremeño y, sobre todo, llerenense”.