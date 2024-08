Así reacciona Mar, novia de Álvaro Martín, al bronce en París

España está de celebración. Álvaro Martín ha conseguido este jueves la segunda medalla española en los Juegos Olímpicos de París. El extremeño se ha colgado la medalla de bronce en los 20 km marcha al acabar tras los sudamericanos Pintado y Bonfim.

Se trata de la primera medalla olímpica del bicampeón del mundo, que se resarció del cuarto puesto que logró en Tokio 2020.

Al terminar la primera prueba de atletismo de los Juegos, el extremeño ha ido a celebrarlo con los familiares que se han desplazado hasta París. Entre ellos, su novia, Mar Esquiliche, que recibe a Álvaro emocionada y se funden en un largo y cálido abrazo. "Mucha emoción, mucho sacrificio por estar aquí. Todo el esfuerzo merece la pena", dice ante las cámaras del Diario Sport, allí presentes. "Le amo muchísimo", asegura la mujer sin poder contener las lágrimas.

Por su parte, Álvaro Martín agradece el apoyo de su gente y de su pueblo. "Hay que ser humildes y ambiciosos, por eso me acuerdo del trabajo. Otros serán mejores genéticamente pero a trabajadores no nos gana nadie", comentó ante al medios. "Recuerdo que con quince años me llegó una carta para irme al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, solo, con lo que supone eso. Mi familia siempre me apoyó. En Madrid estuve diez años y de la ciudad fui al pueblo, a Cieza. Sabemos que esta vida monacal es la que hay, nadie nos obliga, la cojo con gusto y más con los frutos que está dando", concluyó el marchador de Llerena, que ha confirmado que estos serán sus últimos Juegos Olímpicos.