Comienzan los entrenamientos de un renovado Cacereño Femenino

Con la lección aprendida tras una temporada de mucho sufrimiento, el Cacereño Femenino se pone en marcha en la que será su tercera campaña consecutiva en la Primera Federación Femenina, una categoría cada año más complicada, para competir y para fichar, como recuerda el entrenador verde, Ernesto Sánchez, que por undécima temporada está al frente del equipo.

Las jugadoras acudieron este jueves al Príncipe Felipe para realizarse las pruebas clínicas y pruebas funcionales, aunque también llevaron a cabo una suave sesión de trabajo en el césped. Este viernes continuará, ya con más exigencia.

Una de las jugadoras durante las pruebas médicas. / Cacereño Femenino

La renovación del equipo es clara con nueve caras nuevas. «Hicimos una temporada muy mala y necesitábamos un cambio de dirección. Había que renovar el vestuario manteniendo piezas clave que nos suman y traer gente con ilusión y ganas», apunta Sánchez, satisfecho con la plantilla. «La he hecho a mi manera. Puede ser el equipo de las tres o cuatro últimas temporadas que mas se asemeja a mi idea futbolística, en el que pueda sacar más rendimiento de ese tipo de jugadoras que quizás en años anteriores no he tenido». Destaca en este sentido la polivalencia de muchas jugadoras ofensiva, donde puede estar la clave para el técnico. «Creo que es ahí donde hemos acertado».

En cuanto a los objetivos, la experiencia del curso pasado hace ir poco a poco. «Vamos a ir a objetivos muy cortos, no ir más allá del primer partido de liga». Y, de momento, toca poner el equipo a punto para ese momento.

