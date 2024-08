«En el contrato no hablé de dinero, sólo de que si subimos, yo me quedo»

Hasta ahora ha sido uno de los 'bombazos' del mercado de Segunda FEB. ¿Entiende esa sensación que se respira de “superfichaje”?

Sí, yo entiendo que la gente de Cáceres tiene la necesidad de volver a ilusionarse. Yo lo que quiero es colocar a Cáceres donde se merece, y esa es la ilusión, palabra clave, por la que fiché. Yo tengo 33 años y ya he demostrado todo lo que tenía que demostrar en LEB Oro [actual Primera FEB]. Mi idea ahora es jugar donde realmente me quieran, y en Cáceres siento que me quieren. Me han llamado Adriá y Joaquín y me siento querido. Eso es lo que realmente quiero, jugar donde me quieran de verdad, independientemente de la categoría. Por tanto también es una ilusión ir a jugar donde te quieren de verdad.

¿Por qué un jugador como usted con calidad de Primera FEB decide bajar a Segunda FEB? ¿Le gustó el proyecto cacereño?

Con el mayor respeto y la mayor humildad del mundo, pero siendo bastante honesto y real, yo si bajo a LEB Plata [actual Segunda FEB] es con el objetivo de ascender al Cáceres. Y lo digo abiertamente, la única cláusula que le puse a mi contrato era que vieran mi hambre con 33 años, y que si el Cáceres subía, tenía que tener el contrato garantizado. Es lo que realmente quiero, y así les demuestro la ambición que tengo. No hablé nada de dinero ni de categoría, sólo hablé de que si conseguimos el objetivo de volver a Oro, yo me quedo. Yo podía seguir esperando para entrar a un equipo de Oro, donde he desarrollado la mayor parte de mi carrera, incluso también tenía la opción de irme fuera de España, pero cuando se me presenta esta oportunidad con la llamada de Adriá, no tengo ninguna duda de querer algo que me ilusiona.

¿Qué le ha pedido Adriá Alonso para esta temporada?

Ya nos conocíamos de años atrás de cuando yo jugué en Castellón y él entrenaba en Benicarló y él se puso en contacto conmigo para decirme que realmente tenía una oferta real de poder disfrutar juntos el baloncesto. Me refiero, antes lo veíamos como algo irreal, pero Cáceres nos dio la oportunidad de poder unirnos y conseguir algo que los dos estamos dispuestos. Tampoco quiero ‘tirarme el pedo más alto que el culo’, pero sí que quiero ser honesto, y lo que buscamos los dos es cumplir el reto de volver a colocar Cáceres donde se merece, que es en Oro.

En el puesto de base van a estar los dos máximos asistentes históricos de la antigua LEB Oro, pero Dani Rodríguez tiene 40 años y usted es el más joven con 33. Experiencia y calidad a raudales, pero ¿no cree que faltaría juventud?

No lo creo, yo creo que nos podemos entender a la perfección como ya lo hicimos en su día en el UB La Palma. Da igual la edad que tengamos, nos sentimos capacitados para poder ayudar al equipo y yo creo que esa es la clave. Yo con 33 años no me siento viejo, y él con 40 es capaz de poder jugar al mejor nivel. Lo que está claro es que entre los dos, siendo los máximos asistentes de Oro, el balón se va a repartir y vamos a poder jugar a un baloncesto bastante claro.

Precisamente hizo historia en Oro contra el Cáceres.

Yo me guío mucho por mis sentimientos, y ha sido como cerrar el círculo, como que todo estaba un poco interrelacionado. Entonces, he sido capaz de ser el máximo asistente de LEB Oro superando a Dani Rodríguez, con el que tengo una afinidad especial porque mi primer año en Oro lo jugué con él en La Palma, y se puede decir que él me enseñó el camino para conseguirlo. Encima lo consigo contra el Cáceres, que ahora es la opción que más me ilusiona en el mercado. Ha sido muy idílico, como escrito en un libro. Entonces cuando tienes esos sentimientos y ves que todo se va colocando… y ha fluido tan perfecto, que creo que es el paso idóneo que debo dar en mi carrera para ahora tener dos años en Cáceres con el objetivo de volver a ilusionar. Tengo que ser bien consciente de que no es fácil, que la Segunda FEB es muy dura, que nunca he jugado ahí, y necesitaré un tiempo de adaptación y la ayuda de mi entrenador. Me dejaré guiar muchísimo. Pero también está mucho mejor poder jugar con compañeros que saben muy bien de esto como pueden ser Edu Gatell, Fernando Sierra o Dani. Son jugadores de Oro, como yo. Y creo que podemos poner el nivel de Oro en una Plata complicadísima.

De todos los años que ha jugado en Oro, ¿de cuál tiene un mejor recuerdo?

[Suspira] Han sido muchos, diferentes etapas. Pero, por retomarlo, puedo remarcar mi primer año de profesional en Oro que fue con Dani. Del UB La Palma sí que tengo un recuerdo especial. He vivido muchas etapas. En Castellón mi vida personal vivió su mejor etapa, gracias a las personas que me rodeaban, pero también he tenido la gran suerte de estar en grandes lugares como en Ourense, Vitoria, Castellón, Valladolid fue una preciosa etapa… Por lo tanto, me quedo con la carrera en general. Son 14 años, y me da igual la categoría mientras pueda vivir de mi pasión.

Hemos visto que está comprometido con la lucha contra la leucemia, ¿de dónde vino?

El verano pasado se puso en contacto conmigo la Asociación Alejandro Da Silva, que es la asociación contra la leucemia, y me da la oportunidad de apadrinar un evento deportivo en la isla de Gran Canaria. Tengo la suerte de ser un canterano canario, estuve 5 temporadas con ficha ACB. Siempre lo digo, ellos me hicieron el favor a mí, y pude apadrinar el partido benéfico. Y salió todo muy bien y bonito. Pero, al año siguiente, entre medias y casualmente sin saberlo anteriormente, fallece mi padre de leucemia. Entonces más me involucro en este segundo año, sobre todo cuando es algo que me ha tocado. Ha sido todo un orgullo para mí. La gente me da las gracias por conseguir todo lo donado, unos 20.000 euros, y por apadrinar el evento y hacerlo tan bien, pero yo se lo devuelvo y les quiero dar las gracias a ellos porque así me puedo sentir lleno honorando a mi padre.

¿Quiere aprovechar para lanzar un mensaje de concienciación sobre la leucemia?

Ya que tengo la posibilidad, sí, me gustaría mandar esa llamada de concienciación. Si todos podemos aportar con un granito de arena, como hice yo con el partido benéfico, estaría realmente bien.

Y ya volviendo al baloncesto, para terminar, mande un mensaje a la afición cacereña.

Pues el mensaje que envío es la palabra ilusión. Si Dani Rodríguez con 40 años y yo con 33, y sumando sus más de 20 años de carrera y mis 14-15 años de carrera, somos capaces de ilusionarnos con este proyecto, ojalá que la afición cacereña sea capaz de ilusionare con nosotros y venir a animar para devolver al Cáceres donde se merece estar, que por lo pronto, es Oro (o Primera FEB).

