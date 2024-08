Así es DART, la nueva app para escaladores de velocidad

Con solo 16 años, Yago (Madrid, 2008), como le llaman sus más allegados, ha creado DART, una innovadora aplicación para escaladores de velocidad, que ya está disponible en iOS y en Android próximamente en 175 países. Esta novedosa herramienta para el entrenamiento de escalada de velocidad llega justo a tiempo para coincidir con el inicio de las competiciones de escalada en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la velocista Leslie Romero debuta en la categoría femenina, representando a España.

Valiente, tenaz y de naturaleza inquieta, siempre en busca de respuestas, así es Yago López. Comenzó su aventura como competidor de escalada en 2020, cuando se preparaba para el Campeonato de España en Edad Escolar. Con esa mirada analítica que le caracteriza, empezó a fijarse en los entrenamientos — le parecían algo sencillos, sin demasiada planificación —, pero a medida que la escalada de velocidad en Madrid evolucionaba con nuevos entrenadores expertos en velocidad y deportistas, visualizó lo que finalmente sería una oportunidad para mejorar los entrenamientos con un enfoque más estructurado.

Medallista de bronce en la Copa de Europa de Escalada de Velocidad en Imst 2023, Yago López redefine el entrenamiento de escalada de velocidad con DART

Yago López en la Copa de Europa de Escalada de Velocidad Imst 2003, en Austria / .

Con los JJ. OO. en plena acción, hemos tenido la oportunidad de conversar con Yago y nos ha contado cómo surgió la idea de crear una app para ayudar a los atletas de velocidad a mejorar sus resultados: “En 2022, tras un proyecto del colegio que consistía en pensar una aplicación, se me ocurrió la idea de hacer una para entrenamientos de velocidad. Dos años más tarde, el producto final ha cambiado un poco, pero la idea sigue la misma:”

La idea es ayudar a velocistas de todo el mundo a entrenar mejor y dar a conocer la escalada de velocidad a más gente. — Yago López

Mentalidad y rendimiento, un dúo inseparable

Su experiencia en competición, sobre todo a nivel internacional, le hizo ver lo importante que es el aspecto psicológico en esta disciplina: “Mi preparación para Imst fue muy importante, ya que todos aquellos entrenamientos me hicieron ver lo increíblemente mental que es la velocidad y lo mucho que hubiera agradecido tener acceso a datos sobre mi rendimiento, para calmar mis nervios y mi propia autoexigencia”. Por eso, uno de los propósitos al desarrollar DART fue precisamente ofrecer a los atletas de velocidad una forma efectiva de monitorear su rendimiento y gestionar mejor el estrés mental asociado a la competición.

DART destaca por ser la primera app de su tipo, diseñada para registrar y analizar los intentos de escalada de velocidad de manera sencilla y práctica

Estadísticas e interfaz fácil de usar / .

A diferencia de los métodos tradicionales, que requerían tediosos procesos en hojas de cálculo, DART con un calendario integrado ofrece estadísticas instantáneas y útiles, tanto para deportistas como entrenadores. La herramienta permite a los escaladores obtener datos en tiempo real, facilitando la identificación de problemas y manteniendo la motivación, incluso en momentos difíciles y malas rachas. “Hace poco hablé con un velocista ucraniano internacional que me contaba cómo la función de la tasa de efectividad le ayudó a mantenerse motivado, ya que él pensaba que estaba en peor forma de lo que realmente estaba”, comenta Yago. Y es que, esta aplicación no solo ofrece datos precisos, sino que también brinda un soporte mental a los atletas de competición.

Datos en 6 segundos

Consciente de la carga que supone registrar los múltiples intentos, desde un principio el velocista tuvo claro que la entrada de datos sería simple, y así lo explica: “Con el sistema actual, puedes acceder a datos de calidad con solo responder a una pantalla y en 6 segundos ya has terminado. Solo hace falta que indiques 2 cosas: si has hecho una caída, salida falsa o un tiempo (e indicar cuál en este caso) y cuál era la intención del intento (calentamiento, récord…)”. Además, ha habilitado “algunas extensiones que los deportistas pueden activar como el tiempo de reacción”, y tiene intención de ir creando más opciones para los deportistas más exigentes.

Yago ha logrado una de sus metas con el lanzamiento de DART, aunque nos ha confesado que tiene guardadas algunas funciones y sorpresas, manteniendo así su fiel compromiso de seguir innovando en el entrenamiento de escalada de velocidad. Su capacidad para equilibrar deporte, estudios y emprendimiento es ejemplar, gracias a su habilidad para organizarse: “Aprovecho todos los ratos libres que tengo. En los trayectos a los entrenamientos, hago los ejercicios de clase, esquemas o voy repasando. En septiembre, mi prioridad volverá ser los estudios, ya que quiero sacarme el bachillerato con buena nota. Llevo una nota media de la ESO de sobresaliente. Me gusta también poder salir con amigos los fines de semana, por lo que la organización y planificación es importante. Si quiero llegar a todo, he de hacerlo así”, señala Yago. Esta planificación y visión clara demuestran que el éxito no es solo cuestión de logros, sino también de actitud.