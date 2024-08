Ataque y defensa llegan al Cacereño

El Cacereño 2024-25 va tomando forma y este martes se volvió a presentar ante los medios a tres de los nuevos jugadores del decano extremeño. Como ya hicieron Nieves, Merencio y Sancho el lunes, ahora el turno les llegó a Iker San Vicente, alias ‘Sanvi’, Sergio Arévalo y Christian Martínez. El acto también contó con la participación del director deportivo del club cacereño, Francis Bordallo.

Sergio Arévalo (Segovia, 5 de marzo de 2002) fue el primero en hablar. Sobre él, Bordallo destacó que, aunque también jugó en Burgos, sale de su ciudad natal para adquirir experiencia y «demostrar su poderío físico». El lateral izquierdo recalcó lo mismo que ya hicieron sus nuevos compañeros el lunes: la buena acogida y el buen ambiente del que goza el vestuario verde. «Desde que llegué me han dado facilidades y estoy muy contento», dijo. También resaltó el papel de los veteranos en el vestuario. «Ya vengo de un equipo de gente veterana y al final los veteranos, como en casi todos los clubs, son gente que te ayuda mucho», concluyó.

Más se explayó el central Iker San Vicente (Pamplona,3 de abril de 2001), conocido como ‘Sanvi’. Con un poderío físico que se puede intuir con solo ver su 1,90 de estatura, Bordallo subrayó su contundencia en el uno contra uno y su fortaleza en el juego aéreo, además de que «pese a su envergadura, no es un central lento y tiene buen pie». El navarro llega procedente de otro equipo extremeño como es el Llerenense, al que no dudó en nombrar, aunque sea de manera indirecta. «Es verdad que el objetivo de la permanencia no se dio, pero tuve un buen año y allí estuve a gusto». Sobre el cambio, destacó que no deja de ser «bastante grande, la verdad, sobre todo por la ciudad y el nivel del equipo». «Ahora vengo a Cáceres, que es más grande, y, a priori, mejor club, con lo que todo eso conlleva. Los primeros días aquí pues muy contento y a seguir», añadió.

‘Sanvi’ va a compartir vestuario y posición con Javi Barrios y Adri Crespo, a los cuales elogió. «Este año tengo una gran competencia, ellos son muy buenos jugadores que llevan ya muchos años en el fútbol y saben cómo va esto. Intentaré aprender lo máximo de ellos, dar guerra y, lo más importante, hacer equipo», concluyó.

Chris Martínez, goleador

Por su parte, Christian Martínez (A Coruña, 13 de octubre de 2000) destacó que se encuentra «sorprendido para bien» con respecto a la ciudad. «Me ha gustado más de lo que me habían contado o me había esperado», añadió. Una admiración entre el jugador y la localidad cacereña que deberá ser recíproca, ya que en los dos encuentros amistosos realizados hasta el momento el gallego ha realizado cuatro dianas. «Lleva buen promedio de goles en pretemporada, esperemos que lo mantenga», resaltó Bordallo además de su «agresividad en el remate» y sus buenos desmarques. Se mostró también con muchas ganas de estrenarse en el Príncipe Felipe, y sobre sus goles de pretemporada aseguró que «cuantos más sean, mejor».