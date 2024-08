«Casi había tomado la decisión de quedarme en casa, pero llegó Cáceres»

Es uno de los grandes nombres del mercado de Segunda FEB. ¿Cómo se siente?

Pues bien, la verdad es que me siento querido y valorado. Es algo que me gusta.

¿Qué cree que puede aportar al equipo?

Pues lo que llevo aportando en Primera FEB y puedo seguir aportando en Segunda: mi experiencia a lo largo de los años, mi intensidad y garra que tengo que me caracteriza, y sobre todo ayudar al equipo en todo lo que me pida el entrenador y lo que necesite en ciertos momentos de juego.

¿Ya ha hablado con Adriá Alonso?

Sí, la verdad es que hemos hablado durante todo el verano. No sólo de baloncesto, tenemos muy buena conexión. Y la verdad es que tengo muchas ganas ya de empezar esta temporada.

¿En qué momento decide poner en pausa su larga carrera en la antigua LEB Oro?

Pues desde el momento en el que no recibo ninguna oferta, la verdad. Por el destino o cosas de la edad o la lesión que tuve la temporada pasada, no sé… Yo creo que los equipos ya buscan otro tipo de juegos, de gente. Eso hace plantearte que te quedes en casa, mirar al futuro y pensar en otras cosas, y llegó la opción de Cáceres. Me llamó la atención, había recibido también un par de llamadas de Segunda FEB, pero no me acababan de convencer, no me cuadraba lo que yo buscaba de tranquilidad o las condiciones. Y llegó Cáceres, casi había tomado la decisión de quedarme en Zaragoza en casa y jugar en Liga EBA aquí al lado de casa. Llegó Cáceres y me trastocó un poco los planes que ya había tomado y Adriá me animó a seguir un año más. Y a ver qué es lo que pasa este año.

¿Se va con buen recuerdo de Alicante?

Sí, me voy sabiendo que en lo que respecta a mí, me he vaciado todo lo que he podido ayudando y aportando en todo lo que sé hacer y me han pedido en cada momento. Me llevo muy buenas relaciones, por parte de la afición y del club. Me siento muy querido. Y muy contento por eso, porque siempre que uno va a un sitio y se da la noticia de que no renueva o no continúa por lo que sea, el cariño de la afición te demuestra que has hecho las cosas bien y que uno puede estar orgulloso del trabajo que ha hecho.

Usted que ha estado mucho tiempo en Oro (actual Primera FEB), ¿cómo ve el increíble salto de calidad de la competición?

Muy competitivo. Ha cambiado muchísimo por el hecho de que hace cinco o seis años a la gente le costaba subir por el canon. En cuanto se quitó el canon, se ha facilitado materializar el ascenso. La cosa se ha empezado a apretar ya que los equipos que bajaban de ACB pensaban que sería más fácil de lo que realmente es, y ahí está. Actualmente hay seis equipos ex-ACB que quieren subir a toda costa y las plazas son dos, entonces eso ha hecho que el mercado se vuelva a revalorizar y que los equipos aprieten para querer estar arriba.

Un buen pívot necesita un buen base. ¿Qué me dice de Óscar Alvarado?

Que lo he sufrido mucho. Como jugador lo he sufrido mucho en contra. Es un muy buen jugador, que lee bien el juego y las continuaciones. Y ahí está, máximo asistente histórico de la Primera FEB. Entonces eso a mí como pívot me puede ayudar muchísimo, ya que se le da bien el roll. Los dos nos podemos retroalimentar. Tampoco hay que olvidar que está ‘Pope’, que tiene mucha experiencia, como base y capitán. Nos vamos a juntar tres jugadores que tenemos mucha experiencia en Oro y podremos ayudar a la juventud a elegir bien los momentos y jugar un buen juego y sobre todo lo que nos pida Adriá.

Ha vivido varios ascensos ya, con Melilla y Granada. ¿Este año puede celebrar otro o es muy pronto para hablar de ello?

Yo creo que es pronto. Por suerte o por desgracia tampoco sé cómo está el nivel en la LEB Plata o Segunda FEB. También, supongo que habrá muchos equipos que querrán subir, como puede ser Melilla que acaba de descender, sé que Ibiza tiene rédito para subir… sé que hay equipos que están invirtiendo mucho dinero, como puede ser también Cáceres. Esto aunque parezca fácil, no lo es, y tampoco es barato. Osea, el que quiera ascender sabe que tiene que invertir, aparte de mucho tiempo, dinero, y hay muchos equipos que lo están haciendo. Entonces, yo creo que es muy temprano, cuando vamos a empezar la pretemporada, hablar sobre ascensos, y ahora mismo creo que el equipo debe pensar más en hacer un buen juego y luchar para estar lo más arriba posible. Para acercarse lo más posible al ansiado ascenso, pero ahora lo importante es ganar el siguiente partido y poco a poco ir peleando para estar arriba.

La afición cacereña está lógicamente decepcionada y con falta de ganas. Mándales un mensaje.

Nada, que las ilusiones también se transmiten en la pista y que, al menos por la parte que me toca, garra e intensidad voy a aportar todo lo que yo pueda, y el equipo seguro que también lo va a hacer, porque todos tenemos muchas ganas de hacer un buen año para poder demostrar lo que somos y lo que valemos. Y que con eso creo que la gente lo va a disfrutar, se va a sentir identificada con el equipo y su lucha y garra, y que nos haremos grandes seguro en el Multiusos.

