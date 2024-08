Villanovense y Mérida acumulan trabajo y sensaciones

VILLANOVENSE: Olmedo, Lobato, Carlos Daniel, Pajuelo, Farrel, Christian Díaz, Adighibe, Brunet, Joaquín, Iván Robles, Riquelme. También jugaron Collazo, Benji, Javi Sánchez, Abreu, Jardón, Viti, Chispa, Placi, Yago, Ruymán y Óscar. MÉRIDA: Dani Vicente, Climent, Eliseo, Mateo, Pipe, Busi, Juanjo, Miki, Pablo García, Mizzian, Liberto. También jugaron Charbel, Luis Pareja, Tiago, Beneit, Ganet y Pablo Ley, Jack Beer. GOLES: 1-0: min. 10, Joaquín. 1-1: min. 12, Busi. 1-2: min. Liberto. 2-2: min. Adighibe.

Villanovense y Mérida siguen acumulando minutos y buenas sensaciones en un partido que sirvió para dirimir el VII Trofeo Jurisper, que se apuntó el equipo local en los penaltis (4-3) tras acabar el partido con empate a 2-2.

No tardó en llegar el primer gol. Apenas se habían jugado 10 minutos cuando Joaquín remató al fondo de la red un córner botado por el Villanovense, que se ponía así por delante. Sin embargo, la rápida reacción del Mérida le permitió empatar apenas tres minutos después, cuando Busi solo tuvo que empujar el fondo de la portería un balón que le había servido Mizzian tras una gran jugada.

En un duelo entretenido, Dani Vicente, portero del Mérida, estuvo exigido en algunas acciones, permitiendo después a su equipo que se fuera con ventaja al descanso con el gol de Liberto. Fue en el minuto 41, un tanto de esos que hacen daño. Aunque sea en un amistoso.

En la segunda parte, un zarpazo de Adighibe, que está mostrando un gran poder goleador con el Villanovense en esta pretemporada, permitió empatar al conjunto local. Después, los cambios en uno y otro equipo impidieron que el duelo cogiera ritmo, todo un clásico en estos encuentros de preparación, donde priman los cambios y dar minutos a muchos jugadores más que el resultado.

No hubo muchas más ocasiones claras. Disparos de uno y otro equipo que no exigían demasiado a los porteros, que tendrían su momento clave en los penaltis. El Mérida falló el primero, también el Villanovense. En el segundo volvieron a errar los romanos, pero los de casa ya los metieron todos. También los emeritense, pero ya no dependía de ellos llevarse el Trofeo Jurisper, que se quedó en casa.