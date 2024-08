Alberto Ginés, de la pérdida del trono a la esperanza de Los Ángeles

La escalada es un deporte joven y en plena mutación. Si hace tres años en Tokio Alberto Ginés dio la sorpresa al convertirse en el primer campeón olímpico de esa disciplina, el extremeño no estuvo en condiciones de defender su trono en París, pero mira ya con ambición a Los Ángeles.

A sus 21 años, Ginés se marcha de la capital francesa con una doble conclusión: por un lado, hay una joven generación, liderada por el japonés Sorato Anraky y el nuevo campeón olímpico, el británico Toby Roberts, que vienen pegando fuerte; pero, por otro, el cacereño sigue siendo uno de los mejores del mundo en la especialidad de dificultad, que en cuatro años será una disciplina independiente.

«A los que me han ganado, en esa prueba les he dado para el pelo», advirtió Ginés, consciente de que no llegaba a la defensa de su oro en las mejores condiciones, pero que desde luego no ha dicho su última palabra en este deporte.

El futuro

Cuando Ginés se convirtió en el primer campeón olímpico en 2021, la prueba combinaba las tres especialidades, velocidad, bloques y dificultad. En París, la velocidad ya se ha desgajado y en Los Ángeles se otorgarán ya tres medallas independientes.

Los Juegos de París sirvieron también para ver la que posiblemente sea la última competición de la leyenda checa Adam Ondra, que a sus 31 años sucumbió ante la joven generación ascendente, liderada por Roberts y Anraku. El británico sorprendió al japonés, campeón del mundo y máximo favorito, gracias a su regularidad, mientras que el nipón falló en la prueba de dificultad, su punto más débil.