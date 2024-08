La extremeña Miriam Casillas, al volver de París: "Ha dado la sensación de que nuestra salud estaba en segundo plano"

Los terceros Juegos Olímpicos de la triatleta pacense Miriam Casillas (Badajoz, 1992) han concluido con una 33ª posición en la prueba individual femenina y con una 9ª plaza en el relevo mixto. Aunque el foco ha estado puesto en el estado de las aguas del Sena, la deportista analiza para este medio su participación en París, la polémica con las aguas del Sena y qué le depara el futuro.

Tras la conclusión de los Juegos y con toda la controversia que ha suscitado el estado del río, ¿qué valoración hace de su paso por París?

En cuanto a resultados no han sido los esperados en la carrera individual. Sabía que mis opciones pasaban por la natación y que debía hacerla perfecta, pero existieron muchos factores que hicieron que no lo fuera. Aún así, estoy muy satisfecha con mi rendimiento y con mi esfuerzo. Después de una mala natación traté de remontar las máximas posiciones posibles y con eso me quedo. Por otro lado, creo que en el relevo mostramos un muy buen nivel. El equipo luchó por lo que realmente quería pero las dos penalizaciones nos dejaron sin el diploma, Me queda una sensación agridulce porque podríamos haber luchado por ser quintos o sextos, que era el objetivo. Quedarnos a pocos segundos del diploma es una espinita clavada pero el rendimiento del equipo ha sido muy bueno.

Se mostró muy crítica tras la prueba individual, hablando incluso desde su condición de médica, sobre el estado del Sena. ¿Cómo ha vivido esta problemática?

Uno de los principales problemas ha sido la comunicación desde la organización hacia los atletas durante el último año. También la incertidumbre de que no existía un plan B. Nosotros eramos los primeros que queríamos nadar en el Sena y hacer el triatlón por el centro de París. El objetivo de todos era ese. Creo que nosotros éramos los primeros que queríamos eso, pero siempre pedimos unos mínimos acordes con la salud. El problema estaba en que la alternativa de la organización era realizar un duatlón, que es un deporte distinto al que nosotros practicamos. La frustración de los atletas venía porque lo que se transmitía era que nuestra salud no era lo más importante. Al final llegamos a un punto en el que, debido a esa falta de comunicación, no sabíamos si estábamos nadando en aguas con más riesgo del habitual. Esa incertidumbre y esa mala gestión es la que nos ha dejado con un sabor de boca extraño.

Por lo que comenta, la opción de suprimir el segmento de natación y realizar un duatlón era real...

Sí, lo era. Se nos planteó antes de ir a los Juegos. Incluso tuvimos una reunión técnica ya en París en la que se nos expuso de nuevo esta opción. La primera opción era posponerlo, que es lo que sucedió en la prueba masculina, y la siguiente alternativa era convertir la prueba en un duatlón porque no existían más días en los que fuera factible colocar la prueba.

¿Cuándo se le transmite a los atletas la problemática que existe en el agua?

A lo largo del último año los atletas hemos recibidos varios correos por parte de la organización, en parte también porque la prensa hablaba del tema. Eran mensajes tranquilizadores, en los que se nos decía que las aguas serían aptas para la prueba. Ya en París, todos los días, en torno a las 4.00, se nos informaba sobre los resultados de los tests que se le hacían al agua y del estado de las corrientes. El día de la competición, hasta las cuatro de la madrugada, no supimos si podríamos realizar la prueba.

¿Tiene la sensación de que ha habido demasiada improvisación por parte de la organización?

Creo que con la prueba masculina se improvisó bastante, ya que la alternativa que se les presentó es que si la prueba no se hacía el día estipulado se movería al 2 de agosto. Había muchas restricciones para poder competir más tarde de las 8.00 de la mañana por la circulación de barcos por el río, por eso se hizo tan temprano. Que la prueba masculina se hiciera el mismo día que la femenina sí creo que fue improvisado.

Finalmente, aparecieron casos de atletas que enfermaron tras las pruebas en el río.

No nos han pasado todavía el cuestionario para saber qué número de atletas ha enfermado pero ya ha habido casos públicos. Algunos equipos no pudieron competir en el relevo mixto por este hecho. Una de las chicas del equipo de Bélgica, que entrena conmigo, fue una de las damnificadas y no pudo estar en el relevo. Sabíamos que era una lotería y a mi me da mucha pena que te prepares durante tanto tiempo para una cita como esta y que no puedas competir.

En lo que a lo deportivo respecta, dio la sensación de que su mejor versión salió a relucir en la prueba mixta. ..

Estoy muy orgullosa de mi participación en esta prueba porque supe leer la situación de carrera. Influye que no sales en una salida masiva e intenté hacerlo lo mejor posible tras las penalizaciones para poder acercarme al diploma. Un retraso de 20 segundos en una prueba así es demasiado, pero eran las circunstancias que tenía en ese momento y estoy muy contenta con el rendimiento que mostré. Me queda el sabor agridulce por que el resultado no refleje el gran trabajo del equipo.

Ha habido una importante delegación de extremeños en París, llegando incluso a lograr metales. ¿Qué valoración hace del desempeño de los deportistas de la región?

La actuación ha sido muy buena. Álvaro Martín ha sido el capitán de nuestra selección extremeña, logrando las medallas que lleva persiguiendo tanto tiempo. El resto de la delegación también ha estado a un nivel muy alto y ha demostrado que con constancia y trabajo se puede competir de tú a tú en una cita como los Juegos Olímpicos

Aún es pronto pero, ¿ha pensado Miriam Casillas cuál será su siguiente paso y si podrá estar en Los Ángeles?

Ahora mismo me planteo hacer algunas competiciones más antes de que acabe la temporada. Tenemos la final del Mundial en España el próximo mes de octubre y me gustaría prepararla. Ese es mi objetivo más cercano. A partir de ahí, iré viendo que sucede. A largo plazo todavía no he pensado realmente lo que quiero hacer.