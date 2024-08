El extremeño Álvaro Martín anuncia que no estará en Los Ángeles 2028

El atleta extremeño Álvaro Martín, medallista de bronce en la prueba individual de 20 kilómetros marcha durante los recientes Juegos Olímpicos de París 2024 y medallista de oro, junto a María Pérez, en el relevo mixto del maratón de marcha, ha confirmado este martes que "no" estará en los próximos Juegos de Los Ángeles 2028.

"Con esta última publicación me despido, definitivamente, no solo de París, sino de mi historia con los Juegos Olímpicos. Desde mi inicio con Londres 2012, han pasado 12 años siempre soñando con lograr la medalla olímpica. Tan doloroso fue Tokio 2020, ese cuarto puesto, como de feliz me sentí el lograr el bronce individual", dijo Martín en su cuenta de Instagram.

"No estaré en Los Ángeles 2028, pero me siento orgulloso de haberme dejado la piel y sentir esos nervios como un niño al verme en cada una de las salidas de los JJ.OO.", añadió. "¡Quisiera daros las gracias a todos!", continuó. "Por acompañarme en este increíble viaje... no puedo responderos a todos, pero sí leeros/escucharos", afirmó Martín.

"Me alegra que todos os sintáis orgullosos de estas medallas, puesto que un pedacito os corresponde. Toca descansar y relajarme... Sigo soñando que soy un medallista olímpico individual al igual que campeón olímpico", confesó. "Mente noble, corazón valiente", concluyó el marchador de Llerena.