«Mi medalla es poder estar en estos Juegos Paralímpicos»

Año complicado pero que va a tener el premio de los Juegos ¿En algún momento pensaste que no podrías estar?

Sí, ha sido un año complicado donde la salud no me ha permitido seguir manteniéndome en el ranking y todo se complicaba. Ha sido muy emocionante recibir la noticia de que finalmente voy a estar allí.

Es increíble que, a pesar de todo, hayas seguido compitiendo, ¿Han cambiado tus objetivos de cara a París o el resultado que te habías marcado inicialmente sigue vigente?

Sí claro, los objetivos han cambiado. El año pasado soñaba con una medalla, ahora mi medalla es poder ir y seguir viva. Mi objetivo en París es disfrutar al máximo de la experiencia.

Más allá de lo vivido en los últimos meses, el ciclo paralímpico siempre tiene altos y bajos. ¿Quién te ha acompañado en este nuevo desafío?

Mi entrenador Óscar Sánchez junto con mi equipo del gimnasio Jose y Sebas, han sido muy importantes para mí, pero hay otra persona muy importante para mí que me ha ayudado a llegar hasta aquí en el mejor estado de salud posible, y es mi oncóloga Maru Olmedo, siento como si fuera de mi familia.

¿Sientes que en Extremadura cada vez valoramos más a nuestras personas deportistas paralímpicas?

Por supuesto, en Extremadura no existen adjetivos, los deportistas olímpicos y paralímpicos somos tratados iguales y recibimos su cariño vayamos donde vayamos.

Trabajo, Fundación, actuación, deporte, familia, vida personal... ¿Cómo sacas tiempo para compaginar todo?

Para mí es muy útil el calendario del móvil donde tengo el horario de todas las actividades. Siempre dejo de margen media hora entre ellas para ir tranquila y con tiempo a cada sitio, si respetas los horarios, puedes compaginar muchas actividades diarias.

Serán sus quintos Juegos, ¿Soñaba con llegar a ellos cuando comenzó a hacer deporte?

Antes de ir a mis primeros Juegos, una persona me dijo que nunca iría a unos, y le creí, por ello antes no había soñado llegar hasta aquí, pero lo he conseguido y estoy muy orgullosa de ello.