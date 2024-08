«Ojalá pueda levantar la bandera de Extremadura y de Mérida en París»

¿Qué objetivo te marcas en estos JJPP?

El objetivo es una medalla. Yo lucho por traerme la de oro, porque los resultados de este año nos han dado alas y pensamos que se puede conseguir. Estaría contento si nos trajéramos cualquiera de ellas, pero yo voy buscando la de oro. Ya sabemos que los 200 metros son una prueba que se decide por décimas de segundo, pero esperemos que caigan a nuestro favor esas décimas.

¿Has afrontado de manera distinta la preparación para tu segunda presencia paralímpica?

La preparación para París se diferencia de la de Tokio en que el 100% del tiempo lo hemos preparado aquí en Mérida. Creemos que es una pista que se parece muchísimo a la de París, y Mérida tiene todas las condiciones para entrenar bien. Vivo aquí, estoy con la familia, voy a un gimnasio de Mérida y creemos que la rutina de aquí es la que mejor nos viene para preparar los JJ.PP. Y luego los cuatro años de experiencia que tenemos más que para Tokio, que siempre ayudan.

¿Cómo ha sido el ciclo paralímpico? ¿En algún momento dudaste si lo conseguirías?

En este ciclo paralímpico hemos ido año a año. No he dudado en ningún momento que podría conseguir la forma y las marcas para estar en París. Lo único que te hace dudar es que vas cumpliendo años, y las lesiones están presentes ahí y pueden no dejarte competir al 100%.

¿Con qué apoyos has contado en este viaje?

Familia, amistades, entrenadores…y como patrocinador desde mis inicios como profesional paralímpico, la Fundación Jóvenes y Deporte, que siempre me ha apoyado al 100%, incluso fuera de lo que es el ámbito deportivo. Gracias a ello me puedo dedicar en cuerpo y alma a lo que toca, que en este caso es intentar traerse una medalla para Mérida y Extremadura.

¿Qué papel van a jugar los nervios y la preparación mental en esta cita?

Bueno, yo no me suelo poner muy nervioso. En estas grandes citas, como yo digo, me siento un privilegiado, porque no cualquiera puede estar en ellas, así que las disfruto al 100%. Me pongo un poquito nervioso, como creo que es normal, cuando ya me van quedando pocas horas o días para la cita, pero disfruto de esos nervios y creo que incluso me hacen mejorar mi rendimiento.

¿De qué manera estará presente contigo Extremadura en París?

Pues yo soy una persona muy de mi tierra, muy de Extremadura, muy de Mérida, y por supuesto siempre están presentes en cualquier sitio donde compito. Ojalá pueda levantar la bandera de Extremadura y de Mérida allí en París, en lo más alto.