Chrisantus Uche: de Navalmoral de la Mata a meter en 'la catedral del fútbol' en su debut

Este jueves comenzó la temporada 2024-25 de Primera División con los enfentamientos entre el Athletic Club de Bilbao y el Getafe, y el Real Betis con el Girona, ambos duelos con un 1-1 como resultado. En una liga en la que resaltan nombres como los de Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Julián Álvarez, Vinicius Junior o Nico Williams, el protagonista hasta ahora ha sido otro, y con vinculación extremeña: Chrisantus Uche.

El Getafe llegó a Bilbao bajo mínimos y José Bordalás tuvo que experimentar con el once titular como ya hizo en pretemporada. Al no tener garantías en la delantera, el técnico alicantino apostó por experimentar colocando al nigeriano de 21 años, que suele jugar de pivote, y ha llegado a jugar de central, en la punta de ataque. Y su desempeño sorprendió a todos, porque pese a tener un perfil defensor, el ‘pseudo-delantero’ fue todo un dolor de muelas para la defensa bilbaína.

Tras adelantarse el Athletic con un tanto de Oihan Sancet en el minuto 27, el Getafe reaccionó a la hora de partido y Uche empató el duelo. Sí, el pivote que estaba jugando de delantero y que debutaba en Primera. Ante uno de los equipos más potentes de la liga y en su casa, un templo como el Estadio de San Mamés, ‘la catedral del fútbol’.

Inicios en Navalmoral

Pero hasta que el ‘pivote-delantero’ nigeriano metiera y fuera decisivo para su equipo en su debut en la élite, ha vivido una historia totalmente imperdible. Nacido en Owerri, Nigeria, un 19 de mayo de 2003, Chrisantus Ugonna Uche Uche llamó la atención en un campus de fútbol de su país, pese a haberse criado en campos de tierra, y ello le hizo debutar en las categorías inferiores de su selección en torneos internacionales. Es así como, en 2022, recala en el Moralo, para jugar en el filial del club en Primera División Extremeña. Enseguida consiguió su hueco en el primer equipo, de Tercera Federación (lo que sería la quinta categoría), con el que llegó a disputar el playoff de ascenso a Segunda Federación, pero no lo lograron.

Chrisantus Uche, en un partido con el Moralo. / @toque__6

Tras su paso por el fútbol extremeño, realizó un salto importante en su carrera recalando en el Ceuta por sólo 800 euros, en un principio también para el filial de Tercera Federación. Ese verano, el conjunto ceutí disputó un amistoso ante el Sevilla, y pese a llevarse una goleada (5-1), el nigeriano hizo gala de su calidad, demostrando que su sitio era el primer equipo. Dicho y hecho, ahí se quedó, debutando así en Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.

Allí gozó de minutos y dejó un buen recuerdo y una buena imagen en los 34 partidos que disputó, la mayoría como titular. Tanto, que fue ofrecido al Real Betis, pero también fue rechazado, algo que no hizo el técnico del Getafe, José Bordalás, que lo ‘pescó’ por sólo 500.000 euros a petición propia en febrero, aunque no se anunció hasta el mes de junio.

Con un físico portentoso, destaca por su capacidad de ocupar buena parte del campo y su ‘rocosidad’ en defensa, cualidad que le ha ganado el mote de ‘The Rock’. «Es un portento físico que nos va a dar mucho. Se tiene que adaptar a la categoría, pero juega donde le pongan», asegura sobre él su compañero David Soria, guardameta del equipo azulón.

Un debut inolvidable

«Me siento muy bien. Anotar un gol en mi debut es asombroso. Estoy realmente contento», aseguró el nigeriano tras un día que seguro que no olvidará nunca. Un salto de categoría tremendo: de publicar vídeos de sus ‘highlights’ en campos de tierra en redes sociales, a ser uno de los nombres propios de un equipo de Primera como es el Getafe. Un cambio brutal, pero sobre todo, ‘made in Extremadura’. Porque ni el propio club moralo, ni su presidente Horacio López (cerebro de su fichaje), ni sus aficionados, olvidan al que en su día fue, hace no mucho, su humilde pivote. Por ello, Uche puede estar seguro de que en su querido rincón extremeño, donde empezó todo, se apoyará al Getafe esta temporada. Un ejemplo más de que con mucho esfuerzo y dedicación uno puede lograr sus sueños. Y a veces llegan antes de lo esperado.