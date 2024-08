Clara Prieto, nueva base del Al-Qázeres: "Va a ser un año muy divertido, va a estar muy guay"

Clara Prieto (Ourense, 12 de enero de 2004) llega a Cáceres a un vestuario con varias caras conocidas para ella, alguna además muy especial; recordando siempre a su tierra, Galicia; y a punto de empezar una temporada que será uno de sus mayores retos a nivel deportivo, aunque de ascensos (futuros) aún no quiere hablar.

¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Con ganas de comenzar la nueva temporada que se avecina?

Sí, sí, muchas ganas. Empezamos en nada. En una semanita y pico estoy ahí ya. Con muchas ganas.

Lucía Fontela hablaba en otra entrevista de la cantidad de gallegas que van a ser en el vestuario, cuatro exactamente (Fontela, Carmen Suárez, Lucía Méndez y Prieto). Repitiendo, ¿echa de menos su Galicia natal?

Sí, muchísimo. A parte de echar de menos mi casa, mis amigos… creo que los de Galicia somos muy de aquí, nos encanta mucho el ambiente que tiene. Tanto el mar, que Cáceres no tiene mar, toda la familia, los amigos y la verdad que tener más gallegas a mi lado me lo va a hacer más sencillo y lo voy a echar menos en falta.

En su paso por la selección sub-14 fue una sensación en Galicia porque era la única gallega. ¿Es algo que lleva como bandera?

Sí, yo estoy muy orgullosa de ser gallega y creo que soy muy afortunada de haber nacido en Galicia. No lo cambio por nada del mundo.

Está involucrada en un campus de verano, exactamente en el de el ex-jugador Salva Arco, y claro, es que tiene sólo 20 años. Usted que ha tenido la suerte de acabar como jugadora profesional, ¿qué le diría a todos los niños, y sobre todo las niñas, para que se enganchen al baloncesto?

Pues, creo que ya se lo dije a algún niño, sobre todo a los más pequeños que me hacían preguntas en relación a cómo he llegado a disfrutar tanto el baloncesto y que al final mi vida sea en torno a ello, y les digo que disfruten del momento, que intenten siempre dar lo mejor de ellos mismos para intentar mejorar y esforzarse. Con trabajo diario cada uno puede conseguir lo que se proponga. Y siempre les digo que se puede hacer sin dejar los estudios, que se pueden hacer perfectamente las dos cosas a la vez.

Ya sobre esta temporada en Extremadura. ¿Conoce ya su nueva casa? ¿O le han hablado de ella?

Sí, me han hablado muy bien. Es que yo ya compartí equipo en el Celta con Lucía Fontela y con Sara Castro, las tres jugamos juntas ya. Con Lucía en cantera, aunque yo soy del 2004 y ella del 2002, pero con Sara, las tres juntas, fue en la primera temporada en Challenge. Y también María Barneda jugó en el Celta y cuando yo era cadete ella jugaba allí, así que ya conozco a muchas chicas. Y de la ciudad me ha hablado Lucía Fontela, dice que es una ciudad muy acogedora, muy bonita y muy cómoda para vivir. La verdad es que tengo muchas ganas de conocerla, porque nunca he estado.

Con Lucía Méndez ya coincidió en Almería y lograron nada más y nada menos que el ascenso a Liga Femenina Challenge en 2023, en su primer año como sénior.

Lucía, aunque me quita unos cuantos años, ella es de Ourense como yo, y en el equipo del cole, los Salesianos, cuando yo tenía 6 años, ella fue mi primera entrenadora. Y justo más de 10 años después, coincidimos en Almería y conseguimos el ascenso. Entonces sí que tengo una relación con ella muy cercana. Casi como madre e hija.

Aunque la liga sea distinta, viendo el equipo formado, ¿cree que existe alguna posibilidad de repetir la gesta este año?

[Ríe] Ojalá. No lo sé. Yo prefiero ir día a día, partido a partido, y lo que tenga que ser, será. Lo que está claro es que sería un sueño. Pero ojalá se dé, por supuesto.

¿Qué expectativas individuales tiene?

Me cuesta un poco hablar de lo individual. Casi siempre digo lo mismo: yo espero poder dar lo máximo de mí para ayudar al equipo, poder mejorar cada día, intentar que, gracias a mí, el equipo pueda conseguir los objetivos que se proponga. Intentar ayudar tanto dentro como fuera de la pista en todo lo que pueda, y obviamente sin dejar de disfrutar en ningún momento.

Mande, ya para terminar, un mensaje a la afición cacereña que conocerá en el Multiusos.

Bueno, para la afición espero que sea un gran año y en el que tengáis ganas de venir a vernos jugar. Creo que va a ser un año muy divertido en el que nos lo vamos a pasar todos muy bien y en el que creo que vamos a poder pelear todos los partidos. Va a estar muy guay. n

