Ernesto Sánchez, "sorprendido" con el nuevo bloque del Cacereño Femenino

“En general es el bloque lo que me ha sorprendido para bien. Hemos hecho muchos cambios esta temporada, se han traído jugadoras nuevas y las que estaban ya aquí las han acogido con los brazos abiertos. Creo que eso es vital. Han hecho buen grupo, trabajando al unísono, y creo que debemos tener: hacer un buen trabajo grupal y a partir de ahí paso a paso para la situación real a partir de septiembre”. El entrenador del Cacereño Femenino, Ernesto Sánchez, hacía esa reflexión global sobre el desarrollo de la pretemporada de su equipo. Está feliz el técnico con lo que está viendo para encarar de la mejor manera una nueva temporada en la Primera Federación femenina.

Y opinaba Sánchez tras el 0-0 ante el Sporting de Huelva de este sábado. “Ha sido Un nuevo partido de pretemporada en un césped natural, superficie que no tenemos controlada. Hemos estado bastante bien, incluso hubiéramos estado mejor once contra once”, dijo.

Ocasiones

El entrenador fundamentaba su análisis. “La ocasión más clara que cuando estábamos en igualdad. La expulsión de la central ha cambiado el signo del partido. Ellas han cambiado el sistema, y a nosotros nos ha tocado proponer más con balón. Hemos tenido un córner con remate de Leivis que da en el larguero y eso podía haber roto el partido, como pasó la semana pasada. Después ocasiones de Carmen, Macías, pero nos ha faltado un poquito de frescura en las piernas para haber llegado mejor”.

No todo fue bueno, en su opinión, aunque la satisfacción es evidnente. “También ha faltado un poco de ambición. Con ellas con una menos teníamos que haber dado una marcha más al partido, pero estoy contento porque esto sirve para ir rodando. Además no hemos concedido ni una ocasión al rival, y eso es muy meritorio por nuestra parte ante un equipo muy potente”.

No encajar. Ese es el punto de partida diseñado por él, que lo explica así: “la línea defensiva, que ya la pasada temporada terminó bien, es la misma prácticamente. Vamos a trabajar mucho ahí para ser un equipo competitivo ahí en esa faceta. A partir de ahí ir creciendo en lo ofensivo. No me vale de nada que conseguimos meter dos goles si encajamos tres. Esa es la clave: no solamente que no nos metan, sino que no nos hagan ocasiones. Eso es vital”.