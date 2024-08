El Atlético ficha (ahora sí) a Conor Gallagher, un 'pitbull' para morder en el mediocampo de Simeone

Connor Gallagher ya es jugador del Atlético. Pero de verdad. No como hace unas semanas, cuando el jugador inglés del Chelsea se entrenó con el club rojiblanco y terminó volviéndose a Londres al no cerrarse el acuerdo con el Chelsea. Los más veteranos 'colchoneros' saben que un futbolista no es al 100% una incorporación hasta que lo ven debutar. Y ni aun así se quedan satisfechos. La llegada de Gallagher, que firma hasta 2029, completa el centro del campo del Atlético de Simeone y supondrá la salida de Joao Félix rumbo al equipo 'blue'.

Una pieza por otra, aunque no sea así en su disposición en el campo. El 'Menino de Ouro' se irá por 50 millones más variables, mientras que el inglés llega por una cantidad que ronda los 42. Un mediapunta, delantero o nada, que es el poso que ha dejado Joao Félix en el Metropolitano, por un 'pitbull', como definen y apodan a Conor Gallagher. El mediocampista inglés, con contrato hasta 2027, era una oportunidad de mercado que el Atlético ha aprovechado.

¿Era exactamente lo que Simeone necesitaba? Pues no, porque lo que el argentino demanda desde hace varios mercados es un '5', un jugador solvente capaz de crear juego. Frente al Villarreal, Pablo Barrios, aunque de interior, asumió una tarea que le corresponde a Rodrigo de Paul. El argentino está lejos de la forma y de los deberes requeridos para ser el arquitecto del Atlético. El conjunto español que más ha invertido en este mercado de fichajes.

Sin embargo, Gallagher es una incorporación que sumará desde el principio. Al revés que Vermeeren, el joven centrocampista belga que, con un perfil mucho más aproximado al de pivote, no ha tenido prácticamente oportunidades desde enero. El Atlético pagó 22 millones por él al Amberes, con el que sobresalió, tanto en Bélgica como en la Champions. Con contrato hasta 2030, puede salir cedido en este mercado.

Pero, entonces, ¿cómo juega Conor Gallagher, nuevo jugador del Atlético? Es más un '8', un futbolista con físico, ritmo, carácter y llegada. Un medio aplicado en todas las tareas del juego, que puede tener una semejanza con Fede Valverde en el Real Madrid. No está por tanto llamado a ser el sustituto de Koke en el puesto de timonel. Esa demarcación es territorio del vallecano y de otro canterano como Pablo Barrios.

Su perfil se asemeja más al de Rodrigo de Paul. Viene de ser importante en un Chelsea que es un polvorín, donde existen casi dos plantillas por el 'overbooking' de jugadores. Gallagher fue líder en su exequipo en apartados importantes como posesiones, robos, entradas o duelos ganados. Su buen hacer le llevó a ser convocado por Southgate para la Eurocopa, en la que Inglaterra perdió en la final ante España.