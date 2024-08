«No imaginaba estar en unos Juegos Paralímpicos y lo he logrado… dos veces»

Ya no eres una debutante en los Juegos Paralímpicos. ¿Cómo se afronta una cita así cuando ya has vivido la experiencia anteriormente?

Bueno, pues yo creo que con más madurez y siempre la primera experiencia es distinta al resto, pero con la misma ilusión que para los Juegos de Tokio y con muchas ganas de darlo todo.

¿En qué ha mejorado Inés Felipe en este ciclo paralímpico?

En el ciclo anterior empezaba de cero como aquel que dice en este deporte, llevaba apenas 3 o 4 años cuando fui a Tokio y bueno, ahora tengo la experiencia, no solo el ciclo que ha pasado de Tokio a París, sino todo lo anterior. Todo va sumando desde el principio, y yo creo que cuento con esa madurez y mejora a nivel técnico. Toda esa suma es lo que me ha hecho mejorar y espero poder demostrarlo en París.

¿Quiénes le han acompañado y hecho las cosas más fáciles en este camino?

Pues me han acompañado mi familia y amistades, algo que sin duda es muy importante, pero en todo este recorrido, quien realmente está a mi lado en todo momento es mi entrenadora, Sonia Molanes, que es un pilar indispensable en estos momentos, así como el apoyo de la Federación y el patrocinio y ayuda de la Fundación Jóvenes de la Junta de Extremadura.

¿Soñaba con los Juegos Paralímpicos cuando comenzó a practicar piragüismo?

Cuando empecé a practicar piragüismo, no soñaba con ir a unos Juegos Paralímpicos, ni siquiera se me pasaba por la cabeza el ir a una simple competición. Pero en el club me pusieron las cosas fáciles y pude disfrutar de este deporte, del río, y cuando me decían que iba a llegar a unos Juegos, ni de broma lo pensaba. Todo esto ha sido gracias al apoyo de la gente de mi entorno y de todas las entidades que están alrededor del piragüismo. Continué probando otras pruebas, como la que yo hago ahora que es el sprint, primero a nivel nacional y luego todo fue poco a poco pasando a competiciones internacionales… Y al final lo hemos conseguido… dos veces.

¿Qué resultado sería un éxito en París y con cuál te vendrías satisfecha?

Un éxito sería lo más arriba posible. Soy muy consciente de que las medallas se venden muy caras y que subir al podio es muy complicado, pero un buen resultado sería entrar en final y conseguir diploma. Yo voy a ir por todas, pero nunca se sabe las condiciones que nos vamos a encontrar, pero creo que existe posibilidad de entrar en alguna de las dos finales.

¿Se nota el apoyo de su ciudad y su región en estas citas?

Se nota y son importantes tanto en esta cita como en las demás, pero en esta, que es incluso más importante, noto muy de cerca el apoyo de Olivenza y de Extremadura. De cada palada que doy, la mitad viene de Extremadura, porque estoy muy arropada desde nuestra tierra por muy lejos que esté.