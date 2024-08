El Mérida, listo para rendir al máximo desde el minuto uno

Con cara de felicidad y visible optimismo llegó a la sala de prensa del estadio Romano José Fouto Sergi Guilló. No era para menos. Después de muchas sesiones de trabajo, de mucho calor, de muchos entrenamientos, algunos disgustos y también alegrías, llegó el momento de la verdad. Comienza la temporada y al Mérida le toca hacerlo en casa, este domingo ante el Recreativo de Huelva (20.00 horas).

El motivo por el preparador se mostraba tan positivo es que, «en cuanto a resultados, ha sido una pretemporada muy buena». Y los resultados, aunque no es lo que se busca, dejan buenas sensaciones y ayudan al jugador a captar más rápido lo que le pide el cuerpo técnico. «Creo que hemos dado grandes pasos para llegar preparados al primer partido», añadía Guilló, que confesaba estar «muy contento por el trabajo de los chicos, por cómo han asimilado los conceptos, porque hemos jugado con distintos sistemas y creo que la nota ha sido alta en la pretemporada».

A nivel físico, «estaremos entre los tres equipos que mejor llegamos seguro, porque los he visto trabajar y he visto el nivel de alta intensidad cómo se preparan. El jugador sabe que llega preparado porque lo vemos en datos. Eso nos va a dar muchísimo para jugar a un ritmo alto y en las primeras jornadas quizá sea algo determinante», explicaba el técnico.

Dudas para el primer partido

De cara al debut liguero, Álvaro Juan llega entre algodones, aunque «si lo queremos utilizar, creo que vamos a poder utilizarlo». Contaba Guilló que el jugador tenía una microrotura en el cuádriceps tras un golpeo y por eso «lo estamos cuidando y se ha perdido algún entrenamiento». Por otro lado, la burocracia es la que puede hacer que Jack Beer no esté en el encuentro: «Lo que depende del club está todo hecho y lo ha hecho muy rápido, si llega el ‘transfer’, estará disponible». Quien participará seguro, si el técnico lo estima oportuno, es Pipe, pues «lleva días entrenando con normalidad».

Sergi Guilló, durante la comparecencia ante la prensa de este viernes. / AD Mérida

Ante tanta disponibilidad, «yo soy el que me tengo que romper la cabeza, porque vienen de hacer buenos partidos. Tengo claro cómo vamos a jugar, pero [tengo] algunas dudas con el once». Con respecto al dibujo táctico, el entrenador reconoce que «normalmente jugamos con tres por dentro y no con dos delanteros, pero eso lo va a marcar el nivel de los jugadores. Si Mizzian, Eslava y Pablo, que son los delanteros, están a un nivel más alto que los Busi, Jack y Beneit, jugaremos con dos delanteros. Sería un error por mi parte, porque yo normalmente me maneje con un dibujo de un delantero, jugar con gente que esté en peor forma. Ahora no tengo ese problema, puedo elegir a cualquiera, no tengo queja de que ninguno haya estado a un nivel bajo».

En las pruebas realizadas en los encuentros de pretemporada «hemos utilizado distintos sistemas», pero defiende que su equipo siempre ha tenido un denominador común: «Presión alta y con balón no hemos ido casi nunca a atacar de manera directa, más allá de que nos hayan apretado en algún saque de puerta». Así pues, espera que su equipo, a partir de este domingo, sea «protagonista con balón, tenga paciencia y sea valiente». Puso como ejemplo el último choque de pretemporada en Zamora, en el que «tuvimos jugadas de mucho nivel con balón, mucho control. El nivel del equipo ha sido alto y quiero que siga la línea».

A nivel personal, Sergi Guilló debuta como primer entrenador en esta categoría, lo cual también supone un hito muy especial para el técnico romano: «Cuando decidí hacerme entrenador era para llegar a lo más alto. Rápido he podido llegar a esta categoría, en un club como este y en el que estoy encantado. Tengo un hambre brutal que es lo que intento transmitir a los jugadores. Tenemos que creernos que somos muy buenos, que tenemos que luchar por lo máximo en el día a día. Estoy seguro de que el Mérida de la jornada treinta y tantos será mejor que el de la jornada uno».

La competición cambia de nombre La Primera Federación arranca este fin de semana y lo hará con un nuevo nombre. Tal y como ha anunciado la RFEF, la liga se llamará Primera Federación Versus e - Learning. Versus e - Learning es una empresa dedicada a la formación online de oposiciones a Guardia Civil, Policía Nacional y al cuerpo de Instituciones Penitenciarias, AGE y Justicia. Tal y como explican desde la RFEF, con este nuevo patrocinador se dará un salto cualitativo a la categoría.

