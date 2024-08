Carmen Acedo, ganas de reencontrarse

Quiere con todas sus fuerzas Carmen Acedo Morato (Cáceres, 21 de septiembre de 2005) volver a ser la que fue hace dos temporadas, cuando sorprendió a todos con su irrupción a lo grande en el primer equipo del Cacereño Femenino. La pasada, los problemas físicos cortaron la progresión de esta estudiante de Bioquímica tímida fuera del césped y descarada en él. Ahora pretende volver a poner su habilidad y técnica, además de su trabajo defensivo, para el juego del equipo de Ernesto Sánchez.

«En la temporada pasada, no solamente por mi parte, nos costó adaptarnos a la competición. Éramos un grupo no prácticamente nuevo, pero sí vino mucha gente de fuera. Viniendo de la temporada anterior de jugar un ‘playoff’ de ascenso a Primera te encuentras en esa situación abajo y fue un año duro», explica la joven centrocampista antes de comentar qué le ocurrió a ella en concreto. «Yo particularmente es verdad que al principio tuve muy buenas sensaciones, pero la segunda vuelta casi me la perdí entera porque me lesioné. Intenté ayudar lo máximo que pude. Tuve un problema en el isquio y tendinosis y me dio todo muchos problemas».

La frustración era más que evidente. «Ves que entrenas y haces las cosas bien y no salen los resultados… al final quieres que el trabajo se refleje en el campo. Nos tocaba al final que fuera así y conseguimos salvarnos», confiesa la talentosa jugadora del equipo extremeño de Primera Federación.

Cuestionada por si creía que el pasado iba a ser una temporada de confirmación, asegura que «me esperaba un año distinto, pero en el fútbol en particular y el deporte en general a veces estás arriba y otras abajo, donde no te lo esperas. Creo que eso también te hace aprender y la temporada pasada yo aprendí mucho, tanto el tiempo en el que estuve lesionada como el que no. Eso al final te hace mejorar no solamente como futbolista, sino personal y mentalmente».

La visión del cambio

¿Puede que se le diera demasiado bombo a su calidad? «No lo sé», dice con humildad la joven cacereña. Ahora el reto está servido. “Espero que sea un año distinto. Ya lo estoy haciendo durante la pretemporada, pero voy a dar todo lo que está en mi mano para no solamente sentirme bien personalmente, sino porque creo que tenemos buen grupo y buena gente para hacer cosas bonitas. Espero que sea diferente completamente a lo del año pasado».

¿El equipo de la temporada que llega? El mensaje es especialmente positivo en su juicio apriorístico. «Está claro que salgo de los entrenamientos que estamos teniendo con muy buenas sensaciones. También de los partidos que hemos jugado. Este año se pueden lograr cosas muy buenas. Además, veo al equipo como más unido y que nos entendemos más dentro del campo. A ver cómo se da porque una cosa es la pretemporada y otra la competición. Este año vamos a poder pelear por estar arriba», agrega a modo de pronóstico y, sin duda, deseo.

Sobre lo de compatibilizar el fútbol de máximo nivel con los estudios (estudia Segundo de bioquímica) dice que hasta el momento está cumpliendo «muy bien». «Tienes que sacar tiempo y aprovechar todos los viajes, en el hotel…», explica.

Cuestionada sobre dónde está sueño en el fútbol, Carmen Acedo dice que «me encantaría debutar en la Liga F. Sería de los mayores sueños que tengo poder jugar con el Cacereño en la máxima categoría», sostiene con optimismo.

El año pasado, su gol que significó el triunfo ante el Osasuna inició el camino a la salvación del equipo cuando todo estaba especialmente complicado. Ella se queda con eso. «Soy muy cabezona. Llegaba un momento en el que no podía correr. Lo que jugué en ese partido tuve la suerte de hacer gol y ayudar. Me quedo con eso y con habernos salvado en esta temporada tan complicada. Todo lo que sea sumar mejor». Carmen Acedo, genio y figura sin haber cumplido aún los 19. ¿Será su año? Pocos lo dudan, la primera ella misma, claro.

