El Cacereño remonta al Talavera en un partido bronco

2 - CACEREÑO: Diego Nieves, Martínez, Javi Barrio, Adri Crespo, Joserra, Sarmiento, Adri Pérez, Pepe Bernal, Viñuela, Merencio, Salina. También jugaron: Deco, Chris, Navas, Sanvi, Arévalo, Carrillo, Sancho e Iker Bidaurrázaga. 1 - TALAVERA: Joel, Manolo Molina, López, Pitu Doncel, Riki Mangana, Luis Sánchez, Parapar, Edu G. Isaiah, Parece, Solano. También jugaron: Manu Fernando, Nahuel, Álvaro Sánchez, Cambra y Bamba. GOLES: 0-1. min. 16, Riki Mangana. 1-1: min. 35, Martínez. 2-1: min. 82, Chris, de penalti.

Ganó el Cacereño al Talavera (2-1) en la trigesimoséptima edición del Trofeo Ciudad de Cáceres, pero el partido, el último de la fase de preparación para la temporada 2024-2025, no fue bueno. Al CPC se le vio falto de ideas en algunos momentos y solo reaccionó tras el tanto inicial de los castellanomanchegos. Y en la segunda parte apenas se jugó. Los cambios no ayudaron y mucho menos la bronca que se montó en un encuentro de carácter amistoso. El colegiado Gargantilla Fernández no fue de controlar el duelo, se le fue de las manos y terminó enseñando muchas amarillas.

Los primeros minutos fueron del Talavera. El Cacereño se defendía como podía y, cuando podía, intentaba presionar arribar, pero sin orden ni resultados. Edu G. obligó a intervenir a Diego Nieves en el minuto 3 y en el 16 Riki Mangana lo superó con un disparo cruzado tras recibir muy cómodamente en el pico del área.

El colegiado enseña una amarilla a López, del Talavera. / Fotografía MAC

Ahí pareció despertar el Cacereño. En la pausa de hidratación se quedó en el banquillo Arévalo y salió Deco, que dio otro aire al CPC, que en el 36 consiguió igualar con un tanto de Martínez. El lateral fue el más listo en un córner. Se fue al primer palo y de un solo toque introdujo el balón en la portería del Talavera.

No fue un partido para recordar. Más bien al contrario, es de esos duelos que se tratan de olvidar cuanto antes mejor. La segunda parte fue un despropósito. Los constantes cambios impidieron que el juego tuviera ritmo. Tampoco contribuyó a mejorar el fútbol la tensión y el exceso de ímpetu en los futbolistas de uno y otro bando, lo que provocó algunos roces.

Dominó algo más el balón el Talavera, al igual que en la primera parte, pero el gol fue del Cacereño. Un penalti tonto cometido sobre Chris lo transformó este mismo en el 2-1 dándole al CPC el Trofeo Ciudad de Cáceres y permitiéndolo cerrar la pretemporada con una nueva victoria.

El capitán del Talavera con el trofeo de subcampéon y la concejala de Deportes de Cáceres. / Magia del Arte

Javi Barrio, capitán del Cacereño, saludado por los aficionados camino del palco del Príncipe Felipe. / Magia del Arte

Javi Barrio, con el trofeo de ganador del Torneo Ciudad de Cáceres. / Magia del Arte

