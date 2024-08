Guille, el portero que se codea con los mayores en el Coria

Guillermo Martín Canales (Coria, 25 de agosto de 2009), 'Guille'. Así se llama el héroe de Coria del amistoso contra el Villanovense del pasado sábado que se llevaron los curienses 0-1. En el minuto 85 el conjunto celeste cambiaba de portero y entró Guille, que aún es de categoría cadete. La importancia de este cambio es que quien entraba era un chaval de nada más y nada menos que 14 años, condición que no le achantó nada. En el minuto 89 se lució y salvó una ocasión que habría supuesto el empate para los de Villanueva.

«Fue una contra», narra el protagonista, «un rechace que se va a mi derecha. Hay un centro y cuando vi la bola que venía y vi a Ángel Pajuelo, si no me equivoco, rematar, salté, la intenté tocar y surgió esa parada». En ese momento Guille tenía 14 años. Al día siguiente, el domingo, cumplió los 15.

Guille, el pasado domingo junto a sus amigos durante la celebración de su 15º cumpleaños. / CEDIDA

Guille se confiesa «muy contento» por su debut, que realmente tuvo lugar el miércoles contra el Arroyo, ya que es algo que siempre soñó. «Llevo desde los 4 años yendo a ver al Coria con mi padre y siempre soñé con ello. Es una pasada estar ahí», aseguró antes de añadir un alegre «me encanta». La edad no fue un problema ni un estorbo para él. «Yo sentía como que estaba jugando con mis amigos. Disfruté igual que con ellos», reconoció entre risas.

Si hay algo reseñable del chico es su humildad, un aspecto básico para llegar muy lejos en el deporte, y todo un logro del que pueden estar orgullosos sus padres. Porque cuando Guille vio que le tocaba entrar al campo, sobre todo estaba «tranquilo». «A ver, los nervios estaban ahí, pero yo estaba tranquilo, seguro de mí mismo y agradecido con todos los que han hecho posible esto», afirmó. Por lo que se podría decir que su truco para ‘carburar’ bien en la portería fue, junto a su talento, pensar en todos aquellos que le han acompañado en el camino hasta ese momento. «Pensaba en ellos en la portería», añadió.

Aunque él es nacido en Coria, no siempre ha jugado en su localidad, porque la temporada pasada quiso probar en Moraleja. «Yo me fui a Moraleja porque quería coger un equipo nuevo», explicó. «Siempre he estado en el Coria, y estaba contento, pero quería probar cosas nuevas», añadió. Quien tuvo la ‘culpa’ de su vuelta a Coria fue, principalmente, su entrenador. «Este año he decidido volver porque a Alberto, mi entrenador en Moraleja, le prometí que si volvía a Coria yo volvía con él». Dicho y hecho. Porque no hay nada como estar en casa.

Rai, entrenador del Coria, habla con Guille, antes de saltar al terreno de juego en el amistoso ante el Arroyo. / CD CORIA

¿Y ahora qué? Su sueño lo tiene claro: «Como el de todo niño, es llegar arriba, a Primera». Con 15 años recién cumplidos sabe que aún es muy pronto para hablar de eso, porque quiere ir «sin prisa, pero llegar». Al igual que también tiene claro quienes son sus referentes como portero. «Siempre he tenido a Keylor Navas y Ter Stegen. Son los que siempre he tenido en mente y en los que siempre me he intentado basar en el campo». El chaval no tiene mal gusto.

Pero antes de intentar jugar en el Santiago Bernabéu como el costarricense o en el Camp Nou como el alemán, Guille debe superar otros obstáculos como 4º de la ESO. «Cuando empiecen las clases, tendré que dejar de ir con ellos». Ellos son el primer equipo del Coria, con el que entrena desde principios de la pretemporada. «No estaría mal jugar otro partido, pero ya es muy difícil porque la pretemporada se ha acabado y empiezan la liga y las clases», concluye.

Un padre orgulloso

El padre del chico, Raúl Martín, asegura estar orgulloso de su hijo, pero por otra razón. «Yo, de mi hijo, me siento muy orgulloso porque se esfuerza todos los días, porque hace todo lo que tiene que hacer, porque siempre es agradecido… Entonces, a mí lo que más me vale son las cualidades que coge como persona y como ser humano», explica el progenitor.

«¿Lo del fútbol? Bueno, sí, está bien. Digamos que es ‘su trabajo’. Y la disciplina que está teniendo en el fútbol es buena por eso, porque aprende de compañerismo y de todo un poco. Y para nosotros eso es lo más importante. La educación, el saber estar y el ser agradecido», añade.

La plantilla del Coria, tras ganar el torneo del pasado sábado en Villanueva de la Serena. / CD CORIA

Aunque tampoco sabría decir cómo vio a su hijo desde la grada. «No lo vi porque siempre lo grabo para corregir sus errores. Entonces yo estoy pendiente de que el móvil esté grabando bien y de que enfoque, lo vi malamente», reconoció. Aun así, sus sensaciones eran de que muchos nervios no tenía. «Como ya había debutado contra el Arroyo, no lo vi nervioso. Pero como estoy pendiente que si de una cosa o de otra, digamos que yo la parada en vivo no la vi», finalizó.

Con solo 15 años, Guille busca forjar su nombre en la historia del Coria, el equipo de su ciudad natal y que le ha visto crecer, pero es consciente de que hay que ir con pies de plomo. De lo que seguro que está convencido es de que apoyo de su familia y de sus amigos no le va a faltar. Una ‘vitamina’ que le ayudará a seguir realizando grandes actuaciones como las de los dos partidos de esta pretemporada.

Suscríbete para seguir leyendo