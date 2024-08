Nono, talento pacense en Polonia

Corría el mes de enero del año 2023 cuando David González Plata, al que todos en el mundillo futbolístico conocen como Nono (Badajoz, 1991), ponía rumbo a Polonia tras rescindir su contrato con el Ibiza. El atacante pacense iba a recalar en el Korona Kielce, un club cuya sede se encuentra en el noreste del país a más de 180 kilómetros de Varsovia, con un proyecto atractivo que ya había logrado convencer a otros jugadores españoles previamente.

Todo iba como la seda para Nono en Kielce. Desde el primer momento el futbolista se hizo con las riendas del equipo y se erigió como uno de los estandartes del club, contribuyendo con goles y asistencias en su primer año en la Ekstraklasa (Primera División polaca). Pero todo se truncó el pasado 28 de marzo. Durante una sesión de entrenamiento, el jugador sufría la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, poniendo final a una ilusionante temporada en la que su equipo iba a tener que jugarse la categoría sin poder contar con sus servicios.

«Llevo solo cuatro meses de recuperación. Me operé en Barcelona e hice los primeros dos meses y medio de trabajo en Badajoz. Ahora ya estoy en Polonia y me quedaré aquí hasta recuperarme por completo. Por el momento lo que hago es trabajo de gimnasio y carrera. Los médicos y fisios prevén que en tres o cuatro semanas podré hacer trabajo en el campo», explica el futbolista.

A pesar de la sensible baja que ocasionó su lesión a las expectativas del Korona de mantenerse en la élite del fútbol polaco, el equipo kielcense consiguió mantener la categoría después de obtener dos victorias vitales en las últimas jornadas de liga.

Para Nono, el hecho de que el equipo se haya mantenido en la Ekstraklasa ha sido una gran noticia, ya que según él mismo confiesa, su idea era «seguir en el club en Primera División». Aunque no era el único motivo.

Desde su llegada al club polaco, Nono ha sentido como toda la institución ha depositado mucha confianza en su fútbol. «El entrenador confió mucho en mí y me he sentido muy importante en su esquema desde mi llegada. En cuestión de siete meses ya se habían interesado por renovarme y eso para mí fue fundamental», confiesa el pacense desde su casa en Kielce.

Pero ¿cómo llega un jugador con 193 encuentros en la Segunda División española a tomar la decisión de marcharse tan lejos de nuestras fronteras? En septiembre del año 2022, cuando el mercado veraniego llegaba a su fin, discrepancias entre el pacense y el presidente del Ibiza provocan que el club balear le rescinda el contrato. Este hecho le genera un contratiempo importante a Nono a la hora de dar el siguiente paso, ya que al tener condición de rescindido y no de agente libre solo podía marcharse a clubes cuyas ligas aún tuvieran el mercado abierto.

«Había tenido algún contacto con equipos de Segunda, pero tenía que incorporarme cuando se abriera el mercado invernal. Estuve varios meses preparándome por mi cuenta y por las tardes entrenaba con el Olivenza, para mantener la forma. Finalmente, me acabó saliendo la oportunidad de venir a Polonia y no me lo pensé. Me atrajo mucho la idea de vivir una nueva experiencia», asegura.

Nono presiona a un rival durante un partido invernal. / Korona Kielce

Nono llega en enero del 2023 a Polonia y comienza un proceso de adaptación que el propio atacante califica como «difícil». Al estilo de fútbol más físico que se encuentra en su nuevo hogar hay que sumarle un clima muy extremo, en el que «lo normal son temperaturas entre -4 y -7 grados, nieva casi todos los días y a las 15.30 ya es de noche». A ello hay que añadirle otro handicap, el idioma. Nono explica que «el polaco es un idioma complejo» y que su inglés es «del nivel promedio en España», por lo que, con la ayuda del club, buscó un profesor particular para mejorar en ese apartado.

Donde el proceso de adaptación ha sido más sencillo ha sido sobre el césped. «En el verde todos los idiomas son iguales», asegura un Nono que, a pesar de haberse perdido los diez últimos choques debido a la lesión sufrida, ha cerrado el año con cuatro goles y cuatro asistencias.

Aunque la distancia es importante, el futbolista sigue con detenimiento todas las novedades que rodean el fútbol extremeño. Con pasado en el Extremadura en su última experiencia en Segunda, Nono comenta apenado que «es triste ver el mapa de España y que Extremadura sea de las pocas Comunidades que no aporta equipos al fútbol profesional». Como solución, el ex de Rayo Vallecano, Alcorcón o Tenerife, lo tiene claro. «El problema no está en la falta de calidad o talento, que hay mucho en la región. Creo que está en la gestión. Es importante implantar modelos que se centren en trabajar a largo plazo, dando pasos cortos pero efectivos».

