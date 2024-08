El Cacereño arranca con autoridad

3-CACEREÑO: Diego Nieves, Iván Martínez, Javi Barrio, Crespo, Joserra, Pepe Bernal, Adri Pérez (Carrillo, min. 83), Viñuela (Arévalo, min. 83), Salinas, Merencio (Clausí, min. 73), Chris (Sáncho, min. 59). 0-MÓSTOLES: Christian, Vesprini, Víctor, Leitón, Guerrero (Amaro, min. 80), Monerris (Gabri López, min. 80), Cidoncha (Manu Navarro, min. 67), Portilla, Parra, Rober (Narbona, min. 67), Ricoy (Luzzi, min. 55). GOLES: 1-0:minuto 69, Salinas. 2-0:min. 89, Salinas. 3-0:min. 90-7:Carrillo. ÁRBITRO: Javier Sánchez Carreras (Comité Andaluz). Amonestó a los visitantes Manu Navarro y Leitón. INCIDENCIAS: Estadio Príncipe Felipe. Unos 2.100 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Víctor García y de todas las personas fallecidas desde el final de la pasada temporada.

Con autoridad y dejando atrás todas las dudas de la pretemporada. El Cacereño inició el curso con un convincente triunfo ante el Móstoles (3-0). Dominó de principio a fin el equipo de Cáceres, que encontró en Álvaro Salinas a su goleador. El primero lo hizo de rebote, el segundo en una contra muy bien ejecutada. Cerró la cuenta Carrillo cuando los jugadores ya pensaban en marcharse a las duchas.

Apostó por un once ofensivo Julio Cobos, con sus dos ‘9’ en el campo de inicio:Chris, más metido en el área, y Salinas, con labores más de mediapunta. En los extremos, Merencio y Viñuela y un poco por detrás, Adri Pérez y Pepe Bernal, que pronto empezó a mostrar galones de mando.

Salió a morder el Cacereño, intenso desde el primer segundo consciente de que ya se está jugando las habichuelas. Así ahogó en los primeros compases a un Móstoles afanado en defenderse e incapaz de salir de su campo con el balón controlado. No se tradujo en goles, pero sí en dejar las cosas claras. Apenas se habían jugado seis minutos y el decano extremeño ya había tenido un par de acercamientos meridianamente claros:el primero, un pase lateral de Merencio al que no llegó Chris y el segundo un disparo del ‘9’ que se fue desviado por poco.

Gran Bernal

Bien dirigido por Pepe Bernal, omnipresente en el centro del campo, el Cacereño no dejó de buscar la portería del Móstoles, pero no pudo irse con ventaja al descanso. Yeso que volvió a rozar el gol. Primero, un cabezazo de Javi Barrio desde dentro del área pequeña (¡cómo le puso el balón Adri Pérez!). Después, un pase de Chris que se paseó por el área y al que no llegó Merencio y, por último, otra ocasión de Chris, que intentó superar por alto a Christian, que tocó lo justo para evitar el tanto de los verdes.

No aflojó ni un ápice el CPC en el inicio de la segunda parte y en cinco minutos ya había disparado a portería en tres ocasiones, encontrándose con el palo en una, en un remate de cabeza de Salinas que tras tocar el portero y el poste se paseó por la línea blanca sin querer entrar en la portería.

Apretaba el Cacereño sin parar, pero el gol se le resistía. La puntería fallaba y por momentos parecía que las fuerzas empezaban a flojear. Ahí el destino fue generoso con el CPC, que al fin y al cabo era el que más lo había buscado. Una falta lateral acabó convirtiéndose en el 1-0 cuando Vesprini intentó alejar el balón de su portería y se encontró con el cuerpo de Salinas, que de rebote metió el balón en la portería. El 2-0 no llegó aún porque lo evitó el larguero en un lanzamiento de falta directa de Pepe Bernal, un pepinazo en el que también intervino el portero visitante. Quien no falló fue Salinas ya con el tiempo cumplido. Tampoco lo hizo después, en el alargue (siete minutos) Carrillo para certificar que los verdes empiezan con buen pie.

Homenaje a los 19 socios más antiguos del CPC Instantes antes de comenzar oficialmente la temporada, el Cacereño rindió homenaje a los 19 socios más antiguos con motivo del 105 aniversario del club. Estos socios, que hicieron después el pasillo a los jugadores del CPC, recibieron una insignia de manos del presidente y el vicepresiden

El acto homenaje, antes del inicio.. / Jorge Valiente

Suscríbete para seguir leyendo