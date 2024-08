El Cacereño Femenino gana al Getafe con gol de penalti (1-0)

El Cacereño Femenino derrotó en Pinilla al Getafe B (1-0) en el último partido de pretemporada antes del inicio de la liga, el próximo fin de semana ante el Sporting de Huelva. La chilena Bárbara Santibáñez hizo el 1-0 de penalti en la recta final de la primera parte (min. 40) a un rival recién ascendido a Primera Federación Femenina que será rival de las extremeñas en la categoría.

En un día de probaturas, como es lógico en las pretemporadas de cualquier equipo que se precie, Errnesto Sánchez alineó a Tatiana, Midori, Lucía, Lezcano, Matlou, Sara Rubio, Alba, Macías, Yorladiz, Ranna y Bárbara Santibáñez. También salieron, ya en el segundo tiempo, Delia (portera) Adela, Leivis, Cola, Nora, Rana, Wakana, Toro, Nerea, Carmen Acedo y Marta Hernández.

No estaba María Jesus, histórica jugadora del club de la que se ha sabido en esta semana que no continuará en la entidad al no poder compatabilizar el equipo con sus estudios. La baja de María Jesús ha sido especialmente sentida en el club verde, donde era una futbolista unánimemente querida y respetada a lo largo de tantos años luciendo la camiseta del equipo.

El partido tuvo diferentes alternativas, con más ocasiones para las locales, con tiro de Wakana al larguero como acción más destacada en el segundo acto. En general, hubo una buena imagen y puesta a punto para pensar en lo que realmente importa: la liga.

