Cobos celebra ganar y que el Cacereño jugara "muy bien"

“Estoy muy contento, primero porque ganamos y le damos una satisfacción a nuestra afición. Ha sido un partido muy trabajado, con una primera parte con mucha igualdad. Nos ha costado ajustar unas cosas, que sí hemos ajustado en el segundo tiempo, que ha sido muy bueno”. Julio Cobos, técnico del Cacereño, estaba feliz por el amplio triunfo de su equipo en el Móstoles en el estreno liguero.

"Los goles han llegado demasiado tarde para los méritos, pero es una victoria que nos sabe muy bien”, recalcó el entrenador del CPC.

Sobre las bajas de Deco y Sarmiento en el eje, dice que confiaba en sus futbolistas. “Teniendo también a Clausí entre algodones y decidimos no arriesgar, estaba seguro que Adri y Pepe (Bernal) tenían que jugar. Lo tenía claro”, dijo.

Bernal

Cuestionado por el día de Pepe Bernal, catalizador del juego y nombre destacado, apuntó: “No me gusta particularizar. Bernal sabemos de sus posibilidades siendo un jugador veterano. Hay muchos futbolistas que a estas alturas no han cogido el tono físico y esa finura que se necesita, pero sabemos que no escatima esfuerzos”.

Cobos alabó al conjunto en general. “Los que han salido han sumado muchísimo, corriendo muchísimo y ese es el camino. Que el que salga sume y me lo ponga díficíl y me diga: ‘oye, que yo también quiero jugar’. Eso es bueno. Ha salido todo muy bien, pero la idea es esa. Unos días estarás más y otros menos acertado, pero el correr y el presionar y ser intensos para incomodar al rival siempre lo debemos hacer”.

Sobre el bigoleador Salinas afirmó: “Me alegro mucho por él porque lo ha pasado mal y para un delantero siempre es importante hacer gol. Hoy ha tenido la suerte de hacerlos y de hacer un trabajo tremendo para el equipo y eso es muy bueno para nosotros”.

Y sobre la línea defensiva explicó: “Si somos capaces de dejar la puerta a cero vamos a sumar siempre. Si pasa como hoy que apenas te crean ocasiones y haces gol, mejor. Todo empieza por ser un equipo sólido defensivamente y esa es la idea”.

