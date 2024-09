Horrible puesta en escena de un Villanovense errático

El técnico del Villanovense, José González ‘Gus’, se mostró contrariado tras la derrota de su equipo en el estreno liguero ante La Unión Atlético en casa. «No ha sido el debut soñado, no hemos interpretado bien lo que pedía el partido», decía el técnico, quien también agregó tras el choque que los dos penaltis eran «totalmente evitables». Gus dijo que vio a su equipo «nervioso, impreciso y con ganas de hacer las cosas bien, pero sin la madurez necesaria que hay que tener», apuntó. Eso sí, dijo también que «acabamos de empezar y hay que dar una vuelta de tuerca porque esta no es la imagen que queremos dar». A eso aseveró que quiere pensar que el resultado es un accidente «porque el equipo me transmite confianza, seguridad y hay talento, pero no hemos estado a nuestro mejor nivel». Sobre Joshua Farrell, se alegró de que haya podido sumar 90 minutos oficiales después de la lesión de rodilla que tuvo el año pasado.