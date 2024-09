Locura total en Valdebebas entre el Coria y el Madrid C

3 - REAL MADRID C: Quetglas; Melvin, Calleja, Sotres, Manu Serrano; Pol Fortuny (Bruno, min. 66), Romera, Cristian David (Carlos, min. 73), Joan Mascaró (Moya, min. 80); Carvajal (Baba Diocou, min. 66), Jacobo (Mario Rivas, min. 80). 3 - CORIA: Kellyan; Chavalés, Asiel, Gonzalo, Cedenilla; Sergio Gómez, Mikel Carro (Hamza, min. 65), Telles (Iñaki León, min. 77), Moi Parra (Margallo, min. 77); Mariano (Nando Copete, min. 56), Mercadal (Samu Manchón, min. 65). GOLES: 1-0: min. 21, Jacobo. 2-0: min. 53, Pol Fortuny. 2-1: min. 87, Margallo, de penalti. 2-2:min. 94, Chavalés. 2-3: min. 97, Margallo, de penalti. 3-3:min. 99, Moya. ÁRBITRO: Fontecha Márquez (comité vasco). Amarilla a Cristian David, Jacobo, Quetglas y Romera, del Madrid C; y a Mikel Carro y Telles, del Coria. Roja al local Calleja (min. 85). INCIDENCIAS: Ciudad Real Madrid. Campo 7. Unos 800 espectadores con cerca de 350 aficionados caurienses.

Increíble lo que se vivió en el césped de Valdebebas cuando el Coria logró remontar un 2-0 en diez minutos para en la siguiente jugada encajar el empate (3-3). Jacobo y Pol Fortuny adelantaron al filial merengue tras dos fallos en la defensa cauriense. Samu Manchón forzó el penalti y la expulsión de Calleja y Margallo recortaba distancias. En la prolongación, Chavalés empataba y Margallo, otra vez de pena máxima, daba la vuelta al marcador. Pero el Real Madrid C sacó del centro del campo y Moya lograba marcharse para, de disparo raso, batir a Kellyan.

Los celestes, este domingo de azul marino, apretaban en la salida de balón. Rai Rosa se mostraba tranquilo en el banquillo mientras Chavalés asistía en profundidad a Mercadal pero Quetglas, muy adelantado, despejaba fuera del área. A los cinco minutos llegó la primera ocasión clara para el Coria con una falta lateral que botaba Sergio Gómez al corazón del área pero que el meta blanco blocaba por alto.

Sergio Gómez se encargaba de botar los córneres y en uno de ellos, remate forzado de Cedenilla que finalmente despejó la zaga madridista. El Coria apretaba mientras que el Real Madrid C se defendía con apuros. Pero en el 21 llegó el tanto local. Control de Jacobo de espaldas a la portería extremeña, media vuelta y ante Kellyan, disparo potente que besaba la red.

El encuentro estaba muy abierto y Joan Mascaró, de falta directa en el 28, estrelló el cuero en la cruceta derecha de Kellyan. Asiel en plancha robaba despejaba ante Jacobo mientras que Chavalés enviaba un pelotazo arriba para desatascar la situación de agobio extremeño. Decidió Rai Rosa cambiar a Mariano Carmona con Moi Parra de banda. Tuvo el empate Telles en el 36 tras internada de Moi Parra por banda y el pase atrás lo remata el mejicano raso fuera lamiendo la cepa del poste. Con el 1-0 terminó la primera parte.

El Coria saltó al césped con las líneas adelantadas y con balones rápidos intentaban conectar con Moi Parra y Mariano por bandas.

El Coria siguió apretando y en la jugada siguiente, Cedenilla tuvo un remate forzado y tras tocar Quetglas, el balón se marchaba rozando el larguero a córner. Los celestes reclamaron penalti en el 52 por un empujón a Chavalés cuando intentaba rematar pero ni el linier ni el árbitro quisieron saber nada del asunto.

Un final de infarto

No perdonó sin embargo el Real Madrid C y Pol Fortuny, de disparo potente desde dentro del área grande, lograba situar el 2-0 en el marcador. Rai no tardó más y dio entrada a Nando Copete por un gris Mariano Carmona. Juanjo Chavalés era el único que veía puerta pero sus disparos no lograban coger el peligro necesario ante el guardameta local.

Los cambios de Rai parecían no dar su fruto ya que no se notaba reacción en el Coria. Pero en el 85 hubo penalti y expulsión de Calleja al derribar a Samu Manchón dentro del área. Margallo asumió la responsabilidad y de potente disparo por el centro lograba marcar. En los seis minutos de prolongación, el Coria buscó el empate y, con un jugador más, apretó hasta que Chavalés marcaba de potente disparo. Pero, lejos de conformarse, Romera derribaba a Chavalés en el área y el árbitro decretaba penalti. Margallo no fallaba. 2-3. Sin embargo ocurrió lo increíble. El filial madridista sacó de centro y Moya lograba plantarse ante Kellyan para batirle por bajo. Incredulidad en el bando cauriense que veía cómo se esfumaban tres puntos que ya habían dado por perdidos cuarto de hora antes.

Suscríbete para seguir leyendo