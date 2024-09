Rai, tras el empate del Coria: «Yo creo que el resultado es justo»

El Coria vivió toda una 'montaña rusa de emociones' en Valdedebas ante el Real Madrid 'C', pasando de dar por perdido el encuentro a darlo por ganado en unos minutos, para acabar con un empate a 3-3 con gol de los locales en el 99.

Tras el partido hablaron para los medios Rai Rosa, técnico de los caurienses, y el jugador Pablo Margallo, autor del 2-3 y de un doblete. El entrenador se mostró satisfecho con el resultado, aunque con «un sabor agridulce». No obstante, sí fue crítico con algunos aspectos del equipo. «En la segunda parte creo que ellos nos han tirado dos veces a puerta y nos han metido dos goles. Esa última jugada, viniendo de un equipo ‘veterano’, no se puede permitir. Aun así, yo creo que el resultado es justo». Para el técnico, «ha sido una parte para cada equipo».

«Al descanso hemos tratado de ajustar, tener más personalidad con el balón, porque creo que nosotros tenemos calidad y talento para tener la pelota, y creo que era momento de dar un paso hacia delante, cosa que en la primera parte no hemos hecho. Hemos ajustado la presión y creo que ahí hemos estado bastante mejor, el equipo ha ido ganando confianza y les hemos generado muchísimas situaciones de área», explicaba sobre los cambios realizados al descanso de cara a la segunda parte.

No dejaba de ser la primera jornada, y eso Rai lo sabía. «Primera jornada, tenemos que aprender, mirar hacia delante y que no nos vuelvan a suceder esos errores, sobre todo el último». Además, sacó conclusiones del encuentro, tanto positivas como negativas. Positivo, que «el equipo tiene talento». Negativo, que «no podemos salir a verlas venir. Teníamos claro cómo jugar, y no lo hemos hecho».

Sobre la afición, destacó que «ha sido un partido muy bonito para el espectador y a mí personalmente me gusta que la afición disfrute». «Prefiero quedar 3-3 que 0-0, sinceramente, o perder 4-3 a 1-0. Espero que se hayan ido contentos».

Finalmente, se mostró «muy contento en líneas generales, nos queda la cosilla de que nos han empatado en la última jugada, pero podríamos haber perdido». «A mirar hacia delante», concluyó.

Resultado agridulce

Por su parte, Pablo Margallo siguió la estela de su entrenador y calificó el resultado de «agridulce» y al partido de «bastante loco». «Hemos tenido perdido el partido, hemos remontado, lo hemos tenido ganado… se nos escapa en una tontería, un detalle, que te marca el partido, pero nos tenemos que quedar con el trabajo y la entrega del equipo».

Sobre su pasado en la cantera merengue, aseguró sentirse «tranquilo». «Mi paso por aquí fue bastante efímero, pero la verdad es que me daba igual que fuese Valdedebas o cualquier otro campo. Siempre quiero lanzar los penaltis, y siempre tengo esa confianza en mí mismo».

«La gente está un poco confusa por el resultado. Es cierto que lo teníamos ahí, pero también es cierto que en muchos tramos del partido ellos han sido mejor que nosotros, así que lo justo es el empate», finalizaba el doble goleador del partido.

