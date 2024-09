Mario Álvarez: baloncesto 3x3 y Extremadura por bandera

El baloncesto 3x3 es una modalidad que, sin duda, está en auge. Culpa de ello tienen, afortunadamente, los Juegos Olímpicos de París de este verano, donde España logró la plata femenina. Pero es un deporte que lleva jugándose muchos años, no solo en torneos amateurs como los de Malpartida de Cáceres o Arroyo de la Luz, sino también en torneos oficiales: World Tour, el principal; o Challenger, el secundario. En dichos torneos juega un extremeño, y aunque sea con Getafe en la camiseta, lo hace con Plasencia en el corazón.

Mario Álvarez (Plasencia, 23 de septiembre de 1991) puede presumir de ser uno de los mejores extremeños en esta modalidad, y en el ránking mundial el mejor posicionado. Jugador de 5x5 y de 3x3, el placentino acaba de incorporarse a las filas del CB Getafe de Tercera FEB, antigua Liga EBA. Mientras, compagina su tiempo con su equipo de 3x3, el Electromercantil Getafe, con el que acaba de jugar el World Tour en Lausana (Suiza). «El equipo de 3x3 lo creamos entre dos personas y yo, una del femenino y otra del masculino, y empezó en Plasencia. Como al final todos estábamos en Madrid, nos hemos fusionado con Getafe», explica sobre su propio equipo.

En el torneo en Suiza no han tenido mucha suerte según explica. «Nos dimos cuenta de que llegamos un poco verdes, comparado con otros equipos que eran mucho más profesionales que nosotros, y perdimos el primer partido de la previa, que es muy difícil». Aun así, afirma que «estuvo guay», mientras ya prepara el siguiente torneo, esta vez un Challenger en Hamburgo, Alemania.

Mario Álvarez (17), con el Electromercantil Getafe / Cedida

Sus orígenes se remontan al Colegio San Calixto de su Plasencia natal. «Al ser más alto que los otros niños, el entrenador del infantil me convenció para que probara el baloncesto y me enganché. El primer año ya tuve ofertas de Valencia, Real Madrid… pero no me vi preparado para irme», relata. Al final acabó yéndose a Valencia con su equipo junior, quedando subcampeones de España, «el mejor puesto que ha tenido el Valencia en cantera de siempre».

Paso por Plasencia

Dos años después decide regresar a casa. «Yo siempre quise jugar en casa al máximo nivel posible», cuenta. Lo hizo con el Ambroz en dos etapas. «En EBA me quedé con malas sensaciones porque durante el año fue increíble, 12 victorias seguidas, invictos hasta navidades… pero luego en la fase final de ascenso nos quedamos a un pasito de ascender», relata sobre su primera etapa en su ciudad.

«Luego, en la segunda etapa ya en Plata, el primer año fue increíble, la verdad, porque nos salvamos en la última jornada (prefiero salvarme en la última jornada que perder el ‘playoff’); y el segundo año fue horrible». Sobre esto último, cuenta que «tuvimos un entrenador de estos locos antiguos que no han cambiado el chip, como si fuéramos esclavos», y «aunque luego entró Raúl Pérez e intentó arreglarlo, las cosas ya estaban mal y descendimos», lo cual fue «un palo gordo, sinceramente».

Mario Álvarez, tirando a canasta en un partido. / Cedida

También cuenta con experiencia en otros equipos como Castelló, donde consiguió el ascenso, Clavijo, Albacete, Zamora, Canoe o Uros de Rivas, su último equipo, pero nunca ha despegado el ojo de Plasencia y dice seguir pendiente del Hierros Díaz Miralvalle de Liga Femenina 2. «Estaba Rula de entrenador, que es amigo personal mío, y lo seguía bastante. Ahora se ha ido a Zamora de segundo entrenador y tengo menos conocidos en Miralvalle. Sí está María Romero, que también ha jugado con nosotros al 3x3», afirma.

El chico al que un día convencieron para probar el baloncesto se vio en la misma situación cuando el 3x3 llamó a su puerta en el verano que decide mudarse a la capital. «Sin tener ni idea de jugar a 3x3, y pensar que no me van a sacar demasiado, solo para jugar algún torneo, me convencen para probar», cuenta. Para él, son dos deportes distintos, obviamente con sus parecidos, pero también con sus diferencias. «Se parecen porque no deja de ser baloncesto, pero es totalmente distinto. Jugarlo y verlo», afirma. «El concepto realmente es igual, hay mates y triples, pero es algo mucho más fugaz», añade el extremeño.

Álvarez no cree que el 3x3 esté realmente en auge gracias a los Juegos Olímpicos. «En otros países como Francia o Alemania (campeonas en los Juegos), hay miles de torneos, desde marzo hasta diciembre, y hay torneos cada finde prácticamente clasificatorias a Challenger o World Tour», explica. El problema, por tanto, está en casa. «Aquí es verdad que ahora hay muchos torneos, pero no está muy fomentado aún», añade. Eso sí, relata que el 3x3 visto en París es distinto a la realidad. «En verano hay varios partidos en un día y es bastante más cansado de lo que creo que fueron los Juegos».

3x3 en Extremadura

Si hay un problema en la visibilidad del 3x3 en España, Extremadura no se va a quedar atrás. A cómo ve la situación en la región, cuenta que «a nivel clubes lo veo bien, porque está Woka On Three, que los conozco, son coleguitas, y creo que se están moviendo bien», pero «a nivel torneos no hay ninguno en la región». Sí cree que es algo que cambiará pronto porque «es algo muy vistoso y me imagino que en cualquier momento saldrá un ayuntamiento a decir que quiere un torneo para su ciudad», añade.

Aunque no hay torneos oficiales, sí hay torneos amateurs como los de Arroyo, su Plasencia natal o Malpartida, el más multitudinario. Todos ellos, él los ha jugado. «A mí me gustan, el de Malpartida de Cáceres siempre es súper bonito con los paragüas de colores arriba», y es más, «ese lo he ganado, no recuerdo en qué año». El problema es que son «torneos no oficiales de FIBA. Ahí no va a ir ningún equipo profesional porque precisamente en ese fin de semana coincide con otros torneos que sí dan acceso a World Tour», por lo que no sabe si volverá a jugarlos algún día.

«Siempre he jugado 5x5, pero valgo para 3x3 porque soy un jugador polivalente, que es justo lo que se busca», cuenta sobre con qué se identifica más. Una modalidad que le ha cambiado la vida y por la que lamenta bastante «no haber empezado antes».

