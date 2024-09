Josh Farrell vuelve a sonreír

El 17 de septiembre de 2023 Joshua Farrell disputó su último partido oficial. Fue con la elástica del Villanovense en una temporada que comenzaba para él con mucha ilusión pero que se torció demasiado pronto. La Gimnástica Segoviana fue el último equipo al que se enfrentó el internacional con Gales en categorías inferiores. Casi un año después, Farrell vuelve a sonreír jugando al fútbol.

El delantero de 21 años tuvo que ser intervenido por una rotura de su ligamento cruzado anterior, lesión que le ha tenido apartado durante meses y meses. Un calvario por el que el club no dudó en ayudarle volviendo a contar con él esta temporada y a pesar de que no pudiera ayudar como le hubiera gustado a sus compañeros durante el curso pasado. Eso sí, a pesar de no poder intervenir sobre el verde, el galés no se separó en ningún momento de su equipo, al que apoyó durante todo el año.

Nuevo comienzo

Pero ahora todo vuelve a empezar de cero para este joven delantero que llegó a Villanueva en el mercado invernal de la temporada 2022-2023 y que pronto se ganó el corazón de la parroquia serona a base de goles. En apenas 13 partidos anotó tres dianas tras llegar procedente del Juventud Torremolinos. «Tenía ganas de volver a competir y estoy muy feliz de haber sumado mis primeros 90 minutos completos en partido oficial», dice el jugador tras su titularidad el pasado domingo en el estreno liguero ante La Unión Atlético. «Aún le falta, pero es un jugador importante para nosotros y le tenemos que ayudar para que llegue a su mejor nivel», apostilló Gus tras el partido del pasado domingo en casa.

Todo ello tras un partido que aunque en lo personal fue bueno para Josh porque pudo disputar sus primeros 90 minutos en mucho tiempo por culpa de la lesión, aunque lo negativo fue el mal resultado de su equipo. Por eso, el propio Farrell no duda en sacar las garras y pedir más, a sí mismo y a los demás:«Debemos competir mucho mejor», decía el delantero tras perder el domingo en casa. Ahora, ante el Antoniano, tanto él como el resto de sus compañeros buscarán la primera victoria de la temporada tras un debut amargo en el Municipal. n