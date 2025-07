El Cáceres Patrimonio apela a la nostalgia para recuperar la ilusión

«Hubo un tiempo en que una ciudad entera soñaba con cada canasta... Recuperemos el sentimiento». Y es cierto, hubo un tiempo en que Cáceres era un equipo de ACB. Y no era un equipo cualquiera, era un equipo peleón. Es más, un 3 de febrero de 1997 estuvo a nada de rozar la gloria en una final de Copa del Rey ante el Joventut de Badalona, después de vencer al Estudiantes y al Barça en el resto de eliminatorias. El final no fue el más esperado, pero la ilusión de un proyecto grande no se perdía en la ciudad.

Un proyecto y una ilusión que se busca recuperar este año mediante la campaña de abonados y el vídeo que ha difundido el club en sus redes sociales, en el cual apela a esos recuerdos pasados de una época ilusionante con el baloncesto en Cáceres. La canasta histórica de Jordi Freixenet que supuso el ascenso en 1992, los duelos ante el Real Madrid y el Barcelona (con el debut de Pau Gasol) en el V Centenario, o el concurso de mates de 1997 que tuvo lugar en Cáceres y se llevó el local Stanley Jackson son los momentos a los que recurre el club verdinegro para hacer reflexionar a la afición, junto al lema «somos un equipo y una afición de ACB».

«Volveremos a estar allí»

Lejos, muy lejos quedan ese Cáceres de primera y esa ilusión. Algunos pueden decir «yo estuve allí», mientras que otros pueden solo decir «yo estaré allí» y esperar que se haga realidad. Aquel 10 de mayo de 1992, con la mencionada canasta de Freixenet, se culminó el ascenso a primera división. A eso mismo, al ascenso, quiere volver el club. Esta vez a Primera FEB. Pero ascenso e ilusión van de la mano, y sin el segundo, el primero es más complicado.

¿Por qué no volver a vivir algo así? El primer paso es apoyando al equipo en el Multiusos, y para ello lo mejor es abonarse. Los precios son similares a los de la temporada pasada, que aunque no se logró el objetivo, fue la mejor campaña de los últimos años. El equipo, hasta ahora, cuenta con la dirección de Jacinto Carbajal, el cual se encargará de dirigir al renovado Nico Marina y a los fichados Alex Mazairas, Williams Leveque, Álvaro Palazuelos, Albert Lafuente y Juan Santos. Ellos, junto al resto de jugadores que lleguen próximamente, serán los encargados de intentar devolver la ilusión a la afición y, sobre todo, a la ciudad de Cáceres.