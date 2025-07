El Mérida empieza la semana con la renovación de Raúl Beneit

La semana pasada terminó con cierta pesadumbre en la afición del Mérida por la no continuidad de Álvaro Juan en el equipo, otro de los jugadores, como Javi Eslava o Liberto Beltrán, llamados por la afición a continuar siendo los más queridos por su importancia. Sin embargo, la parroquia romana ha comenzado esta semana con la renovación de Raúl Beneit, que completará su tercera temporada con la elástica emeritense después de un curso en el que ha mejorado sus prestaciones con respecto al primer año. Para muestra, su faceta goleadora, pues ha pasado de no marcar ninguno en el primer ejercicio a conseguir siete y dos asistencias. Además, cuando llegó del Unionistas de Salamanca se esperaba que fuera un todocampista que pisara el área contraria, tal y como demostraron sus seis goles con el cuadro salmantino. Sin embargo, no solo no marcó, sino que sus mejores actuaciones fueron como lateral derecho sustituyendo a Pipe por lesión.

Con la llegada de Guilló recuperó su mejor nivel ocupando todas las posiciones del centro campo y la mediapunta, por lo que, teniendo en cuenta que Fran Beltrán es un entrenador con una idea de fútbol similar, se puede prever que Beneit volverá a ser una pieza fundamental en el esquema del nuevo técnico emeritense, que ha mostrado su alegría en su perfil de X con la siguiente frase: «No hay mejor manera de empezar la semana».

Día Internacional del Romano

Por otro lado, el club anunciaba al final de la semana que el número de abonados asciende a 507, de los cuales 105 son abonados nuevos. En el plano social, desde hace cuatro temporadas el Mérida quiso instaurar el día 8 de julio como el ‘Día Internacional del Romano’ y para esta cuarta edición se han diseñado una serie de actividades. Como novedad, todos los niños que nazcan en el Hospital de Mérida este 8 de julio recibirán el abono Romanito y así pertenecerán, nada más nacer, a la familia romana: «No hay mejor manera de empezar la vida que siendo un romano desde la cuna, luciendo nuestros colores con orgullo y perteneciendo a una familia única en el mundo», se afirma desde la entidad. También se subastarán, en la web oficial del club, una camiseta de la primera equipación con el nombre de Raúl Beneit y el número 21, otra de la segunda con el nombre de Pipe y el 19, y una tercera con el nombre de Carlos Doncel y el 11.

Otra actividad consistirá en recrear el gol de Doncel en el Nuevo Colombino ante el Recreativo de Huelva, que supuso la clasificación matemática del equipo para los playoffs de ascenso. Los menores hasta 13 años que quieran recrear ese gol deberán grabarse, subirlo a redes sociales con la etiqueta #DíaInternacionalDelRomano, enviarlo por correo a multimedia@admerida.es con el nombre, apellidos y fecha de nacimiento del participante, teléfono del padre o madre, para contactar con ellos en caso de ser el ganador. Se podrá participar hasta el jueves 13 de julio. El ganador se anunciará en la gala de presentación de la nueva camiseta.

Entre todos los participantes habrá un ganador que se llevará un abono infantil de la temporada 25/26. Este ganador será elegido por los trabajadores del club una vez que lleguen todos los vídeos.

Además, el club invita a todos sus aficionados a que durante el día suban fotos a redes sociales utilizando la misma etiqueta y los anima a vivir el Día Internacional del Romano «de una manera especial, participando en nuestras actividades. Es un día para mostrar nuestro orgullo y sentimiento de pertenencia. Participa y haz que este día sea más especial para todos».

