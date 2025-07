El Cacereño supera su pasado

Hace la friolera de 30 años, en concreto a finales julio del 95, el entonces presidente del Cacereño, Ángel Carrasco, señalaba en este diario que «hasta ahora llevamos 150 socios y necesitamos al menos un millar para poder negociar algo». Se iniciaba una pretemporada especialmente complicada, con deudas por doquier, tanto que el propio Carrasco advertía: «si no reunimos antes del lunes 28 millones de pesetas, el club desaparecerá». Milagrosamente, la mujer del empresario, Isabel Perera, depositó el dinero antes del final del verano y el CPC siguió vivo.

Todo se ha tornado en positivo ahora. Las vacas flacas han terminado en 2025 y el Cacereño vive su mejor momento en lo que va de siglo XXI. En el inicio de la segunda semana de julio de este año todo ha cambiado radicalmente. Se han superado ya los 4.000 abonados (4.016 se contabilizaban al final del pasado lunes) y la ciudad está volcada con la entidad tras el espectacular ascenso a Primera Federación del pasado 30 de mayo.

El propio presidente, Carlos Ordóñez, que daba por buena esa cantidad de fieles hace apenas un mes, ya ha elevado el listón hasta los 4.800 carnets. ¿Se logrará? Ahora se ha parado el ritmo, pero aún queda gran parte del verano. Pocos lo dudan.

Apoyo de un expresidente

«Lo que tiene que hacer la gente es apoyar a este presidente, Carlos Ordóñez, que lo está haciendo muy bien», dice el expresidente verde José Félix Nevado, que en los primeros años de los 90 vivió una similar situación a la actual, aunque los números no eran tan buenos como los de estos días: el Cacereño despertaba ilusiones con su ascenso, llegó un partido Atlético-Deportivo que acabó con gran parte de las deudas «e hicimos el cerramiento del campo».

Ahora se ha empezado a cambiar el césped, y de hecho las obras se han iniciado. Vidas paralelas, «aunque muy distintas circunstancias», acota Nevado.

Hubo varias grandes diferencias, además de que el CPC no era aún una sociedad anónima deportiva sino un club, con todo lo que ello lleva aparejado. «Entonces no se decía tanto el tema de los socios, no se comentaba tanto, y no había redes sociales», recuerda Ángel Marcos, exjugador y exentrenador del club verde.

Aquello bajó de intensidad porque Cáceres se volcó con su equipo de baloncesto, que subió a la élite de la ACB. Eso fue un hándicap, pese a la buena relación entre Nevado y José María Bermejo, presidente del Cáceres CB. Patrocinadores y algunas instituciones (no la diputación, con Manuel Veiga al frente, que “siempre nos ayudó”, dice Nevado) dejaron de lado al club y aquello se tornó complicado.

El reto de los 5.000

Nunca se ha llegado a los 5.000 abonados, pese a que en varias etapas se ha puesto como reto, la última con estadísticas públicas en 2.009, con Antonio Martínez Doblas de presidente y recién ascendidos a Segunda B. No hubo manera de pasar de los 2.000.

Hace 30 años, incluso se puso como opción de supervivencia del club que se vendiera el estadio al ayuntamiento por la deuda que tenía el club, que eran 130 millones de pesetas (sobre 800.000 euros). No hizo falta. Se apagó el fuego.

«Yo no sé realmente a cuánto se ha llegado, pero hemos visto muchas muy buenas entradas en Segunda B y Tercera, incluso llenándose», comenta Ángel Marcos. Con o sin cifras, el CPC actual está rompiendo moldes y, desde luego, ha acabado con unos años especialmente difíciles.

En los tiempos en los que el Cacereño alternaba la Tercera y la Preferente hubo una cifra extraoficial recogida en este diario y en el libro de Paco Mangut sobre la historia del CPC: en la muy lejana temporada 78-79 se rondaron los 4.500 socios. ¿Se superarán? Tampoco hay duda sobre ello.

Suscríbete para seguir leyendo