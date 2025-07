Erikas Kalinicenko renueva, pero Edu Gatell no seguirá en el Cáceres Patrimonio

Una de cal y una de arena han recibido los aficionados cacereños. Por un lado, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha anunciado la renovación de Erikas Kalinicenko de cara a la próxima temporada 2025-26, pese a estar recuperándose de su grave lesión. Por otra parte, Edu Gatell, a través de ‘X’, ha confirmado que no seguirá en el club verdinegro la próxima campaña.

Con respecto a la primera noticia, Erikas Kalinicenko (Marijampolė, Lituania; 2 de junio de 1997) jugará un año más en el Multiusos después de haber sido una pieza clave esta última temporada. Con unos promedios de 13,7 pts y 4,8 reb en 28 minutos por encuentro, además de ser el MVP de la liga en varias jornadas, el alero vio por finalizada la temporada en marzo al romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Esto le supuso al Cáceres perder a su referente ofensivo (máximo anotador con 31,1% de acierto en triples) y, pese a fichar a Nikola Rakocevic, complicarse el objetivo de ascender a Primer FEB.

Por entonces se le dio un tiempo de baja de alrededor de un año, debido a la gravedad de la lesión. El club no ha aclarado en qué fecha se le espera, solo han deseado «que termine su proceso de recuperación de la mejor manera posible y pueda ayudarnos a conseguir nuestros objetivos en la que será su segunda temporada junto a nosotros».

El propio jugador lituano se ha mostrado en redes sociales «muy agradecido» por la confianza y ha asegurado que «la recuperación avanza y estoy trabajando cada día para volver más fuerte». «Si todo va según lo previsto, estaré listo para la parte buena de la temporada», añadió.

Edu Gatell no continúa

Sin embargo, no todos son buenas noticias. Pese a no estar confirmado por el club, Edu Gatell (Tarrasa, Barcelona; 17 de marzo de 1989) ha publicado en la red social ‘X’ que «antes de que pase mas tiempo, me gustaría decir que la próxima temporada no estaré en Cáceres. Desde el club se comunicó que no contaban conmigo y que buscaban otro perfil de jugador».

No obstante, quiso agradecer «el cariño y la confianza» depositadas y asegura que «deportivamente no me voy satisfecho por no conseguir el objetivo», pero que «como persona, me hicisteis sentir como en casa tanto a mi como a mi familia». Terminó deseando «toda la suerte del mundo» al equipo extremeño.

Edu Gatell realiza una indicación. / Verónica Lacasa

Con la renovación de Kalinicenko, pese a no saber cuándo podrá vestirse de corto; y con la no continuidad de Gatell anunciada por el propio interior catalán, son siete los jugadores confirmados, hasta el momento, para la próxima temporada: Nico Marina, Alex Mazaira, Williams Leveque, Álvaro Palazuelos, Albert Lafuente, Juan Santos y el exterior lituano. Y Jacinto Carbajal al mando desde el banquillo.