«En el Diocesano demostramos que estamos por encima de donde debemos estar»

Lleva alrededor de 25 años como entrenador. ¿Qué balance hace de su carrera?

El balance es totalmente positivo. Cada año aprendo algo… o mucho y vamos mejorando en todos los aspectos. Nunca llegas a terminar de controlar todas las situaciones, pero de eso se trata: de mejorar para que cualquier situación que se dé en un entrenamiento o en un partido saber manejarla.

¿Cree que debería haber escalado más en su carrera?

Uno siempre quiere estar cuanto más arriba mejor, pero las circunstancias se han dado así. Creo que estoy en un sitio donde quiero estar y donde quieren que esté y esto es para mí lo importante.

Tuvo incluso la opción de irse a la cantera de un club grande que al final no se concretó…

Hubo unas conversaciones, pero al final no lo vi claro por el tema familiar y decidí quedarme.

¿Y no se ha arrepentido en algún momento?

No me puedo arrepentir. Es una decisión que se toma en un momento determinado y ya está.

¿Qué diagnóstico hace del fútbol extremeño?

El balance que vamos viendo año a año es positivo. La prueba que tenemos es que tenemos a dos equipos en Primera Federación con el Cacereño y el Mérida. Quizá alguno más debería estar en Segunda Federación, pero veo que los clubs están cada vez mejor preparados, tienen otras disposiciones distintas a años anteriores, a hace 10 años o por ahí me refiero. Antes había menos posibilidades.

¿Vislumbra algún club en ligas profesionales, como ocurrió en los 90 con Mérida, Extremadura en Primera o Badajoz en Segunda?

Todo depende del tema económico, que siempre es importante. El Mérida lleva unos años en Primera Federación, tiene un propietario extranjero y depende de lo que pueda aportar al club. Creo que la masa social del Mérida no es muy grande para Segunda, pero se incrementaría. Con el tema de la sociedad anónima todo depende siempre de cómo esté de involucrado el propietario. A lo mejor lo que le interesa es reflotar y venderlo y sacar un beneficio. No digo que sea el caso del Mérida, pero las empresas van buscando su beneficio.

Buscar en un mercado reducido

Usted es fiel, muy fiel, al Dioce. ¿Por qué no se ha movido de ahí?

A lo mejor las circunstancias favorables no se han dado. Hace dos años pude ir a otro equipo de Tercera de otra comunidad que ahora está en Segunda Federación, pero no lo vi claro. Si la situación no es clara ni favorable para ti, mejor sigo donde estoy y no salir por salir, arrepentirse y pasar malos momentos.

¿Se considera el mejor fichador del fútbol extremeño? Los datos pueden decir algo parecido…

No. Yo no trabajo con ese ánimo. Busco jugadores rentables: primero establecemos una base en función de lo que tenemos en casa y a partir de ahí buscar fuera a jugadores que puedan venir a estudiar, que les podamos cambiar las matrículas. El mercado es muy reducido, porque es una norma del club que sean jugadores menores de 24 años. Con la base de datos de jugadores que vamos siguiendo de temporadas anteriores, o bien ver la evolución de juveniles que haya tenido y tratar de traerlos. Pero fichador no, aquí hay muy buenos directores deportivos que lo están demostrando año a año.

Sentimiento de pertenencia al Dioce

¿Cuál es el secreto de la supervivencia del Diocesano?

El secreto es que los que estamos ahí tenemos un sentido de pertenencia grande. Me refiero a entrenadores que hemos jugado allí en el colegio, directivos… todo el mundo arrima el hombro en lo que puede. Somos menos de lo que quisiéramos y, a pesar de no tener un patrocinio grande ni una gran masa social detrás, demostramos que el equipo está muy por encima de donde debería estar.

Subir a Segunda Federación fue un pequeño ‘milagro’, pero después ¿qué ocurrió? ¿por qué descendieron?

Es muy difícil lo del ascenso a Segunda Federación. Hay presupuestos muy grandes. El dinero no te da el ascenso, pero tienes mucho ganado, con jugadores con muchas posibilidades en zonas del campo que son vitales. Nosotros reunimos a una serie de futbolistas que dentro y fuera del campo funcionaban muy bien. Hicimos una buena temporada y fue una hazaña.

Tuvo también una experiencia en el Cacereño en la 2010-2011 como segundo de Manolo...

Primero cogí el filial. En un mes hicimos el equipo, quedamos campeones, ascendimos a Preferente. Fuimos terceros, jugamos la promoción y por el problema del Cerro no pudimos ir a Tercera. Después estuve de segundo de Manolo tres meses y ese año fue un desastre, quizá el peor de mi vida. Ahí fichaba el presidente, fichaba el director deportivo, fichaba el director general, el entrenador… era un batiburrillo, todo el mundo fichaba. Todos intentaban ponerse por delante de los otros trayendo jugadores… lo digo ahora, pero estaba a la vista. Ahí no había orden alguno. Todo iba a salto de mata. Los resultados no fueron buenos y nos destituyeron el día 1 de noviembre, enLos Santos, estuvimos tres meses nada más. Después ficharon a otro entrenador, que hizo buena labor y mantuvo al equipo. Yo volví al Diocesano, muy contento de haberlo hecho.

El buen momento del fútbol en Cáceres

¿Qué opina de la expectación que se está generando en Cáceres con el Cacereño?

No me lo esperaba en cuanto a público porque sabemos el que hay aquí. Ese incremento grande siempre va en función a los resultados, qué duda cabe. Como se está viviendo el fútbol aquí nunca lo he visto.

A nivel general, ¿cómo ve el estado de salud del gremio de entrenadores en Extremadura?

Bueno. Se están haciendo muchos cursos de formación para gente que quiere dedicarse a esto. La Escuela de Entrenadores está fomentando las jornadas de reciclaje y el tema de aprendizaje en distintas zonas está muy bien.

¿Cómo ve la próxima Tercera?

Hay equipos que están apostando por plantillas muy caras. Ha subido el Extremadura, Badajoz sigue en Tercera, Don Benito y Villanovense han bajado, el Llerenense también continúa en Tercera… creo que en potencial va a ser similar. Hay un abanico de 10-11 equipos peleando por el playoff. El año pasado estuvimos seis, pero que en éste habrá más. Se quedaron fuera Moralo, Villafranca, Montijo o Calamonte con presupuestos grandes y creo que éste van a seguir apostando fuerte.

¿Y el Diocesano estará ahí?

Vamos a intentarlo. El objetivo principal del Diocesano siempre es mantenerse. A partir de ahí depende del trabajo que desarrollemos estaremos en un sitio u otro.

