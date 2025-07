‘Crónicas sobre ruedas’, un libro nacido en Extremadura

Todos los deportes tienen sus eventos más importantes. Así como el fútbol cuenta con la Champions y el tenis con torneos emblemáticos como Roland Garros o Wimbledon, el ciclismo ofrece tres carreras históricas que todo ciclista sueña con disputar algún día: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Sobre esta último habla en su libro ‘Crónicas sobre ruedas’ el periodista Juanfran de la Cruz (Barcelona, 1979).

De la Cruz, pese a nacer en Cataluña, tiene padres extremeños, concretamente del pacense pueblo de Salvaleón. «Yo voy mucho y tengo un vínculo muy fuerte con mi pueblo y me siento extremeño desde ese punto de vista». Es más, su última publicación, asegura, «es un libro extremeño», debido a que, en gran parte, está escrito en Extremadura.

‘Crónicas sobre ruedas’ nace con motivo del 90 aniversario de La Vuelta, y con el objetivo de «intentar aportar un contexto que entiendo que no existía en las otras propuestas editoriales relacionadas con la historia de la carrera», explica. «Este contexto lo que intenta es explicar por qué La Vuelta es como es, cómo ha sido el proceso que se ha dado hasta que encontramos la que vemos hoy en día».

Ciclismo extremeño

En el libro también sale Extremadura, aunque «son menciones muy generales y superficiales». No obstante, afirma que «en otros proyectos que esperamos que vean la luz a lo largo del año, sí habrá un protagonismo mucho más capital». Este año La Vuelta no pasa por Extremadura, lo más cercano será Guijuelo (Salamanca), a apenas 33 kilómetros de la vecina provincia de Cáceres.

Sobre esta ausencia, De la Cruz explica que principalmente se debe a que «este año parten desde el Piamonte, en Turín (Italia), entonces es muy complicado cuando intentas abrochar el recorrido. El occidente lo tiene complicado». «Básicamente es un tema de diseño de este año», afirma, y destaca que «hay interés para que La Vuelta regrese a Extremadura pronto». De hecho, uno de los protagonistas extremeños de los últimos años es el Pico Villuercas, «el primer final en alto que hay en Extremadura de la carrera». El año pasado sí tuvo presencia, para en la siguiente etapa empezar en la pacense Fuente del Maestre y poner rumbo a Sevilla. Aun así, De la Cruz asegura que «también la Vuelta va donde le invitan».

El futuro del ciclismo extremeño está en buenas manos, y el catalán, como conocedor del deporte, es consciente de ello. El principal exponente es el trujillano Jorge Gutiérrez, ciclista de 22 años y de Kern Pharma, aunque en esta edición de La Vuelta el equipo no ha obtenido invitación y no podrá correr en ella. «Jorge es muy buen corredor, y al final es un exponente del trabajo que se está haciendo de tecnificación a nivel de cantera en Extremadura desde hace unos años, que está dando muy buenos frutos». Pero no es el único caso extremeño. Pablo Carrascosa, de Finisher, o Pablo Lospitao, de Caja Rural, quien «también es muy buen corredor y doble campeón de la Copa de España en categoría juvenil». «Es cierto que el ciclismo ha cambiado mucho desde el punto de vista de que ahora parece que lo que prima es que salten corredores desde la categoría juvenil a la élite», afirma. Y en ese caso, cree que «Jorge está siguiendo un proceso más tradicional».

Vientos de cambio

De la Cruz lleva viendo ciclismo «más de 20 años» y no duda en confirmar que «han cambiado muchísimas cosas, desde los materiales hasta cómo se aborda el rendimiento, la preparación, la nutrición...». «El ciclismo es el mismo deporte, en cuanto a la esencia. Recorrer de un punto ‘A’ un punto ‘B’ en el menor tiempo posible. Pero todo lo demás ha sufrido en mayor o menor medida alguna variación», explica.

Imagen del libro. / Cedida

Pero los cambios hay que hacerlos con cuidado y el autor se atreve a decir en qué hay que mejorar este deporte para que llame más en España. «Hay un poco de debate sobre cómo llegar a la nuevas generaciones», comienza diciendo. «La captación de nuevos públicos, también a través de las nuevas tecnologías. Yo personalmente creo que no se puede caer en el reduccionismo del impacto de un reel como sustitutivo de lo que es la dinámica de una etapa», afirma. «Es como reducir el Quijote a un post de Instagram. Son complementarios: pueden convivir, pueden interactuar, pueden inspirarse, pero no sustituirse».

